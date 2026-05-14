Si hay un candidato que desata asombro cada vez que habla es Santiago Botero Jaramillo. El empresario es uno de los ‘outsider’ de este 2026 y siempre saca respuestas muy particulares cuando habla ante las cámaras y los micrófonos.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Ausencia de Iván Cepeda en conversatorio de salud de Pulzo quedó marcada con particular momento)

Precisamente, durante un programa del Canal RCN dio una descripción inusual sobre Abelardo de la Espriella, uno de los más opcionados para ganar las elecciones. El empresario aseguró que su adversario es una copia suya de Temu, una forma de bajarle caña a la calidad de la campaña del abogado.

#ColombiaElige 🇨🇴🗳️| "Este señor es el de Temu mío": @Santibotero2026 habló sobre Abelardo de la Espriella y otros candidatos a la Presidencia. Aseguró que con ninguno haría alianzas. ▶️ pic.twitter.com/gxqHBhkzrk — Noticias RCN (@NoticiasRCN) May 14, 2026

Esto se dio en medio de un hipotético escenario en el que el candidato paisa fuera presidente, cuando le preguntaron sobre si tendría a sus adversarios como aliados o los metería en algún ministerio. Sin embargo, Botero fue contundente y afirmó que con ninguno de los nombres que le mencionaron (De la Espriella, Cepeda, Valencia, Fajardo, López y Barreras).

(Lea también: Retador gesto que Claudia López le mandó a De la Espriella por faltar a conversatorio de Pulzo)

Esto dijo de los demás aspirantes:

Cepeda: “Representa a la izquierda, supuestamente socialista, pero no ayuda a las personas. Solamente ha defendido a bandidos”.

“Representa a la izquierda, supuestamente socialista, pero no ayuda a las personas. Solamente ha defendido a bandidos”. Paloma: “Esta niña es un títere de la derecha. No da justicia que tiene que dar sino que trata de ver cómo se roba un centro”.

“Esta niña es un títere de la derecha. No da justicia que tiene que dar sino que trata de ver cómo se roba un centro”. Fajardo: “Es un tibio y necesitamos gente con criterio”.

Claudia: “Me da mucha tristeza porque dice defender una ideología pero la vi hace poquito hablando con Paloma, como si tuvieran un acuerdo oculto detrás”.

* Pulzo.com se escribe con Z