Este jueves 14 de mayo se lleva a cabo el conversatorio de Pulzo y otros aliados con los candidatos presidenciales, en el cual se ha abordado preguntas con relación al sistema de salud en Colombia. Pese a que hubo seis aspirantes invitados, los más opcionados destacaron por su ausencia: Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

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Precisamente, al reconocido abogado le dejaron su recado, pues a cada contendiente que faltó a la charla le dejaron su silla con una silueta de cartón que lleva su nombre y contextura. El líder de Defensores de la patria quedó al lado de Claudia López, quien no desaprovechó la oportunidad.

Una vez colocaron el cartón de De la Espriella en su respectivo lugar, la exalcaldesa de Bogotá se mostró con una risa burlona. Acto seguido, hizo su retador gesto: extendió su brazo derecho para poner el pulgar abajo sobre el puesto de su contrincante.

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Momentos después, cuando los candidatos presentes (Sergio Fajardo, Roy Barreras y López) resaltaban la ausencia de los más opcionados, la otrora senadora mandó una pulla al abogado.

“A mí me ha tocado dos veces al lado del fantasma de Abelardo; de algo me ha estado salvando la vida”, dijo Claudia López.

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¿Por qué se ausentó Abelardo de la Espriella al conversatorio de Pulzo?

La campaña del también empresario envió una carta a este medio de comunicación y a los demás aliados del evento, argumentando que su inasistencia se debió a motivos de agenda.

Este conversatorio es crucial porque se centra en escuchar las opiniones de los candidatos frente a los enormes retos que vienen para el sistema de salud y la actual situación que atraviesa. Sumado a ello, es vital porque más de 30 actores del sector, sumando a otros medios de comunicación, lograron sentarse para buscar acuerdos para hallar soluciones a las deficiencias que afectan a millones de pacientes.

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