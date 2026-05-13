Así como se destapó un falso escolta en el esquema de Abelardo de la Espriella, otro hecho más que revelador se presentó en el panorama de las elecciones presidenciales de Colombia en 2026.

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Un encuentro entre Claudia López y Paloma Valencia en medio del Foro Diálogo Nación-Territorio de Asocapitales no pasó desapercibido, debido a las diferencias que han tenido.

Aunque ambas trataron de evitar la exposición pública de esa charla, una persona las grabó en video replicado por la cuenta de X (antes conocido como Twitter) de La FM. Así quedaron registradas.

Lo llamativo es que las imágenes mostraron la reacción de incomodidad de Valencia, que antes conversó brevemente con su rival para los próximos comicios del 31 de mayo de 2026.

“El Gobierno participa en política y nadie hace nada”, se escuchó en la conversación casi que insólita, si se tiene en cuenta la distancia que existe entre ambas candidatas presidenciales.

Lo cierto es que, a pesar de lo privada que se buscó que fuera la conversación en ese momento, pronto ambas protagonistas fueron directas para dejar sobre la mesa el punto que las unió.

“Como candidata, hoy denuncio el clientelismo, participación indebida del Gobierno, proselitismo, falta de debates y autoridades electorales que no han definido las reglas de financiación pública de campañas a 18 días de las elecciones”, aseguró López previamente.

Precisamente, sobre ese tema también habló en una entrevista con Caracol Radio, en la que explicó que se acercó a Valencia para presentarle esa situación en la que estuvieron de acuerdo.

De hecho, la aspirante presidencial por el Centro Democrático también fue contundente para relatar la razón que llevó a su reunión con la exalcaldesa de Bogotá en ese instante.

“Cuando llegué, la doctora Claudia López me contó de su declaración y yo estoy absolutamente de acuerdo, lo habíamos venido hablando. El presidente, todo el día, habla de fraude; no es verdad. Este país no tiene garantías”, contó.

Así, a pesar de la molestia que han tenido como rivales políticas durante su trayectoria como figuras públicas, esta fue una escena que sirve para entender el entorno electoral.

Curiosamente, Valencia ha dicho públicamente que no haría alianza con López debido a esas diferencias, aunque ahora quedaron en un punto de acuerdo.

¿Por qué hay diferencias entre Claudia López y Paloma Valencia?

Las diferencias entre Claudia López y Paloma Valencia radican principalmente en sus visiones opuestas sobre el modelo de Estado y la seguridad en Colombia. Ambas líderes representan polos ideológicos distintos y antagónicos.

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, defiende una agenda progresista centrada en la justicia social y el medio ambiente. Su gestión priorizó el sistema del cuidado y la movilidad sostenible mediante el transporte público eléctrico.

Por el contrario, la senadora Paloma Valencia es una de las figuras más visibles del Centro Democrático. Ella promueve políticas de derecha basadas en la seguridad democrática y la defensa de la propiedad privada.

Un punto crítico de fricción ha sido el manejo del orden público. Mientras López suele pedir reformas estructurales a la Policía Nacional, Valencia aboga por fortalecer la autoridad y el respaldo institucional a las tropas.

Las tensiones aumentaron durante las protestas sociales en Colombia. Valencia criticó duramente la supuesta permisividad de López con los bloqueos, mientras la exalcaldesa acusó al uribismo de estigmatizar la protesta juvenil legítima.

En el ámbito económico también existen discrepancias profundas. López apoya una mayor intervención estatal para cerrar brechas de pobreza, mientras que Valencia defiende la reducción de impuestos a empresas para fomentar el empleo.

Recientemente, sus diferencias se han agudizado de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Ambas compiten por liderar coaliciones que definan el rumbo del país tras el mandato de Gustavo Petro en Colombia.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.