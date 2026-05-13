Los momentos llamativos en el marco de las elecciones de 2026 tuvieron un nuevo capítulo en el que uno de los candidatos vivió una interacción marcada por el sentido del humor en público.

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La situación se presentó cuando Sergio Fajardo hablaba acerca de su convicción en medio del actual panorama por la presidencia de Colombia durante una entrevista en Caracol Radio este miércoles 13 de mayo de 2026.

“Yo voy a cumplir 70 años, entonces, ¿por qué tengo esta energía aquí?”, afirmó el candidato presidencial, al recordar que su cumpleaños es el próximo 17 de junio, a poco más de un mes.

Allí, la periodista Vanessa de la Torre lo interrumpió para lanzarle una broma acerca de su vida sentimental, mucho más porque Fajardo llegó al centro comercial en el que se desarrolló la conversación junto a su esposa, María Ángela Holguín.

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“Porque como vive todo enamorado, el amor lo mantiene vital, alegre y joven”, afirmó la presentadora del programa ‘Dos puntos’, lo que provocó la aclamación del público presente en el establecimiento.

En medio de algo de sonrojo, pero todavía con una sonrisa, el aspirante presidencial salió al paso para responderle con la misma jocosidad, pero casi de inmediato para retomar su idea inicial de manera muy sutil y sin entrar en controversia por la chanza.

“Después de que hice el podcast con Vanessa sí, ya recuperé toda una energía. Pero bueno, estoy hablando en serio: tengo una convicción muy grande. Muy grande la convicción y fíjese lo que repito: la campaña muy dura y yo más tranquilo. Ahora, uno va cambiando la vida, se va transformando y el 2022 fue horrible, pero este 2026 está siendo especial, la estamos luchando, la vamos a luchar hasta el último minuto y tengo esa convicción intacta”, aseguró.

Fajardo ha sido candidato a la presidencia de Colombia en tres ocasiones oficiales (2010, 2018 y 2022), antes de aparecer para la actual contienda electoral como su cuarto intento.

En 2010, lanzó su candidatura independiente, pero debido a la falta de presupuesto y estructura, se unió a la campaña de Antanas Mockus (Partido Verde) como su fórmula vicepresidencial. En esa ocasión llegaron a segunda vuelta, donde fueron derrotados por Juan Manuel Santos.

En 2018, fue candidato presidencial por la Coalición Colombia (conformada por la Alianza Verde, el Polo Democrático y Compromiso Ciudadano). En la primera vuelta obtuvo cerca de 4,6 millones de votos, quedando en tercer lugar y fuera de la segunda vuelta por un margen muy estrecho frente a Gustavo Petro.

En 2022, participó como el candidato oficial de la Coalición Centro Esperanza, tras ganar la consulta interna de los sectores de centro. En esta ocasión ocupó el cuarto lugar en la primera vuelta, con aproximadamente 888.000 votos.

Además de estas candidaturas presidenciales, fue elegido Alcalde de Medellín (2004-2007) y Gobernador de Antioquia (2012-2015), cargos en los que demostró su experiencia al mando.

¿Quién es la esposa de Sergio Fajardo?

La esposa de Sergio Fajardo es María Ángela Holguín Cuéllar, una destacada politóloga y diplomática colombiana. Nació el 13 de noviembre de 1963 en Bogotá y cuenta con una trayectoria pública de alto nivel.

Holguín estudió Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes y se especializó en Gestión Pública y en Diplomacia. Su formación académica le permitió ocupar cargos de gran relevancia nacional e internacional durante décadas.

Su rol más influyente fue como Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia entre 2010 y 2018. Durante los dos mandatos de Juan Manuel Santos, lideró la agenda diplomática y los diálogos internacionales.

Anteriormente, se desempeñó como Embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas y como Embajadora en Venezuela. Su experiencia técnica ha sido fundamental para el manejo de crisis regionales y la integración fronteriza.

La relación con Sergio Fajardo se hizo pública en 2019, convirtiéndose en una de las parejas más estables de la política nacional. Ambos comparten una visión de Estado basada en el respeto y la educación.

María Ángela Holguín también ha incursionado en el sector privado y editorial. Escribió el libro titulado La vecindad, donde relata sus experiencias y desafíos manejando la compleja relación diplomática entre Colombia y Venezuela.

Actualmente, continúa siendo una figura de consulta obligatoria en temas de política exterior. Su presencia en la campaña de Fajardo en 2026 aporta un matiz de experiencia técnica y serenidad diplomática al candidato.

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