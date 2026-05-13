El candidato presidencial Abelardo De la Espriella superó por primera vez en cerca de 90 días a Iván Cepeda en el interés de búsqueda reflejado por Google Trends, según reportó el medio especializado en política.

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De acuerdo con el medio, Cepeda había mantenido el primer lugar entre los presidenciables más buscados desde febrero de 2026. Sin embargo, durante la última semana el abogado se ubicó por encima del candidato del Pacto Histórico en la plataforma de tendencias de Google.

Qué significa el cambio de tendencia en Google Trends

Según explicó La Silla Vacía, Google Trends no muestra el número exacto de búsquedas hechas por los usuarios, sino una medición relativa del interés alrededor de un término específico.

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La plataforma utiliza una escala de popularidad que va de 0 a 100, en la que el valor máximo representa el momento de mayor interés dentro del periodo analizado.

En ese contexto, el medio aclaró que un aumento en búsquedas no necesariamente significa mayor respaldo político o intención de voto, sino que puede estar relacionado con controversias, debates públicos o hechos coyunturales que disparan el interés de los usuarios.

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Precisamente, el incremento de búsquedas de De la Espriella coincidió con la polémica luego de sus declaraciones contra la periodista María Lucía Fernández durante una entrevista en Caracol Televisión.

Las palabras del candidato provocaron reacciones de distintos sectores políticos, periodistas y usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron el tono utilizado durante el intercambio.

Polémicas impulsaron búsquedas de candidatos presidenciales

La Silla Vacía también recordó que recientemente otro candidato presidencial, Juan Daniel Oviedo, registró un fuerte aumento en búsquedas luego de verse involucrado en una controversia relacionada con comentarios considerados homófobos, también asociados a declaraciones de De la Espriella.

El medio señaló que este tipo de episodios suele impactar directamente las métricas digitales y aumentar el interés momentáneo de los usuarios en determinados personajes políticos.

En el caso de Cepeda, el candidato había sostenido el liderazgo en Google Trends durante los últimos tres meses, especialmente con picos importantes entre el 8 y el 9 de marzo, fechas marcadas por las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas.

Sin embargo, según el reporte citado, durante esos días la figura política que alcanzó el mayor interés de búsqueda fue Paloma Valencia.

Cepeda también tuvo picos de búsqueda por choques políticos

El informe citado por La Silla Vacía agregó que Iván Cepeda también registró un aumento importante en búsquedas el pasado 19 de abril.

Ese día, el senador anunció públicamente su intención de debatir con lo que llamó la “extrema derecha”, mencionando específicamente a Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella.

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