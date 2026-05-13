Luego de la tormenta política desatada por sus recientes roces con las periodistas María Lucía Fernández y una reportera de ‘Piso 8’, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella rompió el silencio. Lejos de ofrecer disculpas, el abogado penalista lanzó un fuerte contraataque a través de sus redes sociales, asegurando que las críticas son una “cortina de humo” de sus rivales.

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Candidatos como Sergio Fajardo, Paloma Valencia e Iván Cepeda calificaron la actitud del abogado como “intolerante”, “misógina” y “denigrante”. Ante esto, De la Espriella respondió enfocándose especialmente en Cepeda y el sector de gobierno: “Los de siempre y el régimen están en la misma narrativa. Aquí, el único que ha defendido a las mujeres he sido yo, y no con discursos inanes”, sentenció.

Para sustentar su defensa, el candidato apeló a su trayectoria jurídica, mencionando su participación en la creación de leyes clave para la protección de la mujer en Colombia. “Hay dos leyes que así lo demuestran, la Ley Natalia Ponce y la Ley Rosa Elvira Cely”, sostuvo, desmarcándose de los señalamientos de machismo que le llovieron desde todas las orillas políticas.

De la Espriella no desaprovechó la oportunidad para cuestionar el momento en que llegan estas críticas, vinculándolas con el crecimiento de su campaña. Según él, las candidaturas que se están “cayendo en las encuestas” intentan esconder su decadencia atacándolo personalmente.

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“Te lo vuelvo a repetir: vamos a debatir, de cara al país. No te escondas más”, le dijo directamente a Iván Cepeda, mientras cerraba su mensaje con una promesa a las electoras: “A las mujeres de Colombia les repito: no están solas. Yo sí las sé defender. Esto no es de palabras; es de acciones”.

Con esta respuesta, el abogado reafirma su estilo confrontativo, dejando claro que no piensa ceder terreno ante lo que considera un ataque coordinado del “régimen” en plena recta final de la primera vuelta.

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