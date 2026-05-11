En medio de los homenajes póstumos al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, su hija, Clemencia Vargas, lanzó una declaración que sacudió el panorama político del país. Más allá del recuerdo familiar y el dolor por la partida de su padre, Clemencia aprovechó los micrófonos de Blu Radio para enviar un mensaje directo a la militancia de Cambio Radical y a los sectores de oposición, trazando lo que ella considera debe ser la hoja de ruta inmediata para Colombia.

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Para la hija del líder político, el mejor homenaje que se le puede rendir a la memoria de su padre es una acción política contundente en las urnas. “Si hoy quisiéramos algún legado de Germán Vargas Lleras, sería salir a que por ningún motivo le entreguemos el país a Cepeda y sus secuaces”, sentenció de manera tajante.

Las palabras de Clemencia Vargas no son menores, pues sitúan la figura de Iván Cepeda como el principal antagonista del proyecto político que lideró su padre durante décadas. Al referirse a “Cepeda y sus secuaces”, la hija del exvicepresidente alinea el sentimiento de duelo con la estrategia de la derecha y el centro-derecha para evitar que la coalición de Gobierno actual, o sus figuras más visibles, se mantengan en el poder tras las próximas elecciones presidenciales.

Esta declaración llega en un momento de máxima sensibilidad, justo cuando las fuerzas políticas empiezan a reorganizarse tras el vacío dejado por Vargas Lleras. Con este llamado, Clemencia no solo honra la combatividad que caracterizó a su padre, sino que le da una bandera de lucha a quienes hoy se sienten huérfanos de liderazgo en Cambio Radical.

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El legado de Germán Vargas Lleras, según su hija, ya no solo se mide en kilómetros de carreteras o viviendas construidas, sino en la capacidad de la oposición para unirse y evitar lo que ella denomina una entrega del país a sectores radicales.

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