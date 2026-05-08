El comentario lo hizo el analista en la tarde de hoy, cuando intentó explicar cómo las diferencias políticas no deben convertirse en un tema personal. Según deja ver, por el hecho de poner sobre la mesa sus posturas en pro o en contra del gobierno Petro, se ha ganado varios problemas.

Sigue a PULZO en Discover

“Los políticos por los que la gente se enrabia tanto, ellos cuando se encuentran sí se saludan. Los que no se saludan son sus seguidores fanáticos. Segundo, entender que los políticos profesionales entienden que en la política hay diferencias y hay que convivir”, explicó Álvaro Forero en Voz Populi.

Un tercer punto, dice, tiene que ver con las afirmaciones que señalan que si gana el otro, se va a acabar el país. “Eso es cuento”, afirma.

“Esas son formas extremas de meterle miedo a la política para que la gente no piense, sino que, como decía De la Espriella, en vez de pensar, tiemble. El populismo lo que busca es eso, a través de la pasión y la emoción, seres poco pensantes, llenos de rabia y miedo”, aseguró el analista de Blu Radio.

Lee También

(Vea también: De la Espriella pasaría a segunda vuelta con Cepeda, según encuesta de Guarumo; Paloma Valencia recorta distancia)

De igual forma, hace un llamado a la serenidad y en no quedarse solo en tildar a unos de petristas y a los otros de uribistas.

“Los ciudadanos están llenos de rabia, Yo puedo ser un buen ejemplo. Yo no caigo en la crítica permanente del gobierno Petro, entonces por eso me atacan mucho. […] Creo que para derrotar a Petro, hay que entender las cosas sin pasión… yo lo que digo todo el tiempo es: ya le regalaron la presidencia a Petro una vez por torpezas políticas y están a punto de volvérsela a regalar”, afirmó Álvaro Forero en Voz Populi.

Lo anterior, dice, no quiere decir que él sea petrista, sino que tiene la capacidad de entender la situación. Por eso, dice, tiene amigos que no lo saludan y otros que lo hacen por hipocresía.

“Lo que hay es que sincerarnos y aceptar que muchos estamos enceguecidos de rabia porque, infantilmente, nos hemos dejado manipular por unos líderes populistas. Por eso la política se volvió o Petro o Uribe, que lo único que hacen es ordeñar los odios contra el otro y así manipulan a millones. Hay que liberarse de eso”, sentenció.

* Pulzo.com se escribe con Z