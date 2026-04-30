A un mes de la primera vuelta presidencial de 2026, la más reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, revelada por El Tiempo, muestra un panorama electoral dinámico.

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Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, lidera la intención de voto para la primera vuelta (31 de mayo) con un 38 %, seguido por Abelardo de la Espriella con un 23,9 % y Paloma Valencia con un 22,8 %. Candidatos como Sergio Fajardo y Claudia López aparecen rezagados con menos del 3 %.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.