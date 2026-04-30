A un mes de la primera vuelta presidencial de 2026, la más reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, revelada por El Tiempo, muestra un panorama electoral dinámico.
Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, lidera la intención de voto para la primera vuelta (31 de mayo) con un 38 %, seguido por Abelardo de la Espriella con un 23,9 % y Paloma Valencia con un 22,8 %. Candidatos como Sergio Fajardo y Claudia López aparecen rezagados con menos del 3 %.
Sin embargo, el estudio destaca un giro determinante en los escenarios de segunda vuelta. Por primera vez, Iván Cepeda no figura como ganador absoluto.
En un enfrentamiento directo, Paloma Valencia derrotaría a Cepeda con un 44,6 % frente a un 40,1 %. Valencia es la candidata con mayor crecimiento, impulsada por su reciente victoria en la Gran Consulta por Colombia.
Por otro lado, en un escenario contra Abelardo de la Espriella, se presentaría un empate técnico, con 40,6 % para Cepeda y 40,4 % para el abogado.
La encuesta, realizada a 4.680 personas en 78 municipios, revela además una crisis en el centro político, donde solo el 11,8 % de los ciudadanos se identifica con esta corriente, mientras que la derecha (32,9 %) y la izquierda (27,3 %) dominan el tablero ideológico.
Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial
Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.
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