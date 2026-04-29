Un nuevo cruce entre candidatos presidenciales se encendió luego de que Abelardo de la Espriella relatara un encuentro con Sergio Fajardo, en el que, según su versión, evidenció incomodidad por parte del exgobernador.

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Durante una entrevista con el pódcats ‘La Lupa’, De la Espriella aseguró que en uno de los eventos de campaña, en un encuentro de gobernadores (al que llegó en helicóptero), decidió saludar a Fajardo pese a las críticas previas. Sin embargo, describió una reacción fría que lo llevó a cuestionar su actitud.

El candidato también aprovechó para lanzar críticas más amplias, señalando que en la política hay “mucha inseguridad” y que eso lleva a atacar o descalificar a otros sin fundamento.

El saludo entre Fajardo y De la Espriella que desató polémica

Según el relato, De la Espriella indicó que, incluso, su equipo le sugirió evitar el cruce, pero decidió acercarse.

Allí, dijo, saludó a Fajardo de manera cordial, aunque —dice— percibió una reacción distante. El episodio fue usado por el candidato para insistir en su idea de que algunos líderes políticos proyectan inseguridad pese a su trayectoria, en este caso, Fajardo.

Además, reiteró críticas previas sobre el estilo del exalcalde de Medellín, al que ha calificado como “tibio” en distintas ocasiones.

Estas son las declaraciones de De la Espriella (26:22):

Fajardo responde con video y mensaje en redes

La réplica no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, Sergio Fajardo publicó un video del momento del saludo, mostrando una versión distinta de lo ocurrido.

En las imágenes se le ve sonriendo, estrechando la mano de De la Espriella y respondiendo con tranquilidad: “Mucho gusto, no hay problema, en peores nos hemos visto. Que estés muy bien. Mucha suerte”.

El video estuvo acompañado de un mensaje directo: “Hay algunos candidatos que tienen la percepción de la realidad un poco alterada”.

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Mientras De la Espriella insiste en cuestionar la actitud de sus contendores, Fajardo optó por responder con ironía y mostrar su propia versión de los hechos.

La discusión, que empezó como un simple saludo, terminó convirtiéndose en un nuevo episodio de choque político en plena carrera electoral.

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