Abelardo de la Espriella llamó la atención este miércoles por su llegada en helicóptero a la Universidad de La Sabana, según informó Blu Radio. Allí participó en una reunión con gobernadores del país, liderada por la Federación Nacional de Departamentos.

Sigue a PULZO en Discover

Su arribo no pasó desapercibido, pues en el recinto educativo, ubicado en Chía, no hay un helipuerto, pero sí mucha zona verde en la que aterrizó. Cabe resaltar que no es la primera vez que el candidato llega de esta forma a los eventos, pues en febrero tuvo un evento en Mosquera y también llegó en su helicóptero.

(Vea también: Iván Cepeda dejó plantados a los gobernadores en evento muy clave hoy: ¿qué pasó?)

“Yo no sabía que La Sabana tenía helipuerto para que los empresarios y candidatos llegaran en helicóptero”, mencionó Camila Zuluaga. “Más allá de un helipuerto como tal, La Sabana es una universidad con muchísimo espacio y zonas verdes muy amplias. En unos de esos espacios fue donde aterrizó y llegó Abelardo de la Espriella”, respondió Lina María Sandoval.

Lee También

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella en la cumbre de gobernadores?

Durante su intervención en la cumbre, De la Espriella envió un mensaje dirigido a las relaciones entre el Gobierno nacional y los mandatarios regionales. “Reconozco, respeto y acato la legitimidad de todos los gobernadores de la patria, sin distingo de partidos o ideologías”, afirmó, dejando clara su postura frente al papel de las regiones.

El candidato también hizo énfasis en que, desde su visión, no debería existir una división política en el trato hacia los gobernadores. “Para ustedes no hay gobernadores afines o enemigos, todos son gobernadores de Colombia”, señaló, en un discurso que buscó resaltar la necesidad de unidad institucional.

En esa misma línea, el abogado aseguró que el presidente de la República no está para “humillar o bloquear” a los mandatarios regionales, en lo que muchos interpretan como una crítica indirecta a la relación actual entre el Gobierno y algunos líderes locales.

(Lea también: Abelardo y Paloma Valencia vencerían a Cepeda en segunda vuelta, según encuesta de AtlasIntel)

#MinutoAMinuto | “Reconozco, respeto y acato la legitimidad de todos los gobernadores de la patria, sin distingo de partidos o ideologías. Para ustedes no hay gobernadores afines o enemigos, todos son gobernadores de Colombia”, afirmó Abelardo de la Espriella en la cumbre de… pic.twitter.com/QaFhedn7xx — La FM (@lafm) April 15, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z