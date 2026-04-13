Un momento llamativo se vivió durante una entrevista entre Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella en la revista Semana, cuando la conversación sobre el uso de bodegas en redes sociales derivó en un inesperado llamado de atención en pleno diálogo.

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Durante la charla, De la Espriella negó tener estructuras digitales para influir en la opinión pública y cuestionó ese tipo de prácticas. En medio de su explicación, el abogado aseguró: “No tengo bodegas… me parece que es un engaño terrible… yo le dije a mi equipo, te lo juro por mis hijos”, intentando reforzar la veracidad de su afirmación.

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Sin embargo, la reacción de Dávila fue inmediata y contundente. La periodista lo interrumpió para pedirle que no utilizara a su familia en ese tipo de juramentos: “Vea, deje de estar jurando por sus hijos, que uno no jura por los hijos, que sea la última vez”, dijo, marcando un tono serio en la conversación.

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Dávila, quien también es madre, insistió en que ese tipo de expresiones no son necesarias para respaldar una afirmación. “Si quieren creerle a uno, que le crean, pero no jure por los hijos”, agregó.

Ante el comentario, De la Espriella optó por bajar el tono y aceptar la observación. “Está bien, recibo el consejo”, respondió, en un intento por retomar la conversación.

“Te lo juro por mi vida que le dije a mi equipo que si yo supiera que no tenemos bodegas, pensaría que sí tenemos”, concluyó este tema de la conversación.

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