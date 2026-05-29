La periodista Jineth Bedoya Lima publicó un contundente comunicado en el que anunció que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el periodista deportivo Gabriel Meluk por presuntos hechos de acoso sexual laboral.

Sigue a PULZO en Discover

El documento, divulgado este 29 de mayo de 2026 y firmado por Bedoya, generó una fuerte reacción en redes sociales y en el mundo periodístico, debido al peso de las acusaciones y a la trayectoria de ambos comunicadores dentro de la Casa Editorial El Tiempo.

De hecho, él mismo fue quien anunció su salida de ese medio al que perteneció por más de 30 años. Sin embargo, él había dicho que su adiós se daba por temas de “recorte y reestructuración”.

En el comunicado, Bedoya aseguró que decidió hacer pública la situación tras conocer “una serie de hechos de acoso sexual laboral” ocurridos en su entorno de trabajo contra amigas, colegas y compañeras.

Lee También

“Como directora de la campaña No Es Hora De Callar y editora de Género de la Casa Editorial EL TIEMPO, he tenido conocimiento de una serie de hechos de Acoso Sexual Laboral, ocurridos en mi entorno de trabajo contra amigas, colegas y compañeras”, escribió la periodista.

Bedoya explicó que tomó la decisión amparada en la Ley 1257 de 2008, norma que busca prevenir y sancionar las violencias basadas en género en Colombia.

Además, afirmó que denunciar era una obligación moral y coherente con la lucha que ha liderado durante años por los derechos de las mujeres y contra la violencia sexual.

“En una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero siendo coherente con mis posiciones y consecuente con mis principios (…) presenté hoy denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el periodista Gabriel Meluk”, señaló.

Bedoya también aclaró que, aunque no habría sido víctima directa de los hechos denunciados, consideró necesario actuar en representación y respaldo de otras mujeres. “Hace 24 años laboro al lado de él y aunque no he sido víctima directa de los hechos por los que se le ha señalado, eso no me abstrae de mi responsabilidad de denunciar en nombre de mis compañeras”, añadió.

Este fue el comunicado con el que aclaró la situación:

En mi camino he procurado que la coherencia entre lo que digo y lo que hago, me recuerde todos los días por qué elegí el periodismo y la defensa de los derechos de las mujeres, por encima de mi propia vida personal.

Hay acciones que no son negociables. #NoEsHoraDeCallar pic.twitter.com/4FDpt7BdzO — Jineth Bedoya Lima (@jbedoyalima) May 29, 2026

¿Quién es Jineth Bedoya?

Jineth Bedoya Lima es una periodista colombiana reconocida internacionalmente por su trabajo en defensa de la libertad de prensa y los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual. Durante más de dos décadas ha trabajado en la Casa Editorial EL TIEMPO y se convirtió en una de las voces más influyentes del país en temas de conflicto armado, violencia de género y derechos humanos.

Su nombre tomó relevancia mundial luego de que en mayo del año 2000 fuera secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual mientras realizaba una investigación periodística sobre grupos armados y corrupción dentro de la cárcel La Modelo, en Bogotá. El caso se convirtió en uno de los símbolos más fuertes de la violencia contra periodistas en Colombia.

Tras sobrevivir a ese ataque, Bedoya decidió convertir su experiencia en una causa pública y creó la campaña “No Es Hora De Callar”, enfocada en acompañar y visibilizar a víctimas de violencia sexual y violencia de género.

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos internacionales por su trabajo periodístico y activismo, incluyendo premios relacionados con derechos humanos y libertad de expresión. Además, ha participado en escenarios internacionales denunciando la violencia contra las mujeres y la impunidad en Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.