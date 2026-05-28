Como Marcela Gómez Sepúlveda, de 26 años, fue identificada la mujer cuyo cuerpo apareció dentro de un costal en el norte de Cali, caso que causó conmoción entre los habitantes de la capital del Valle del Cauca. El hallazgo se conoció durante la mañana del lunes 25 de mayo sobre la Calle 70, entre carreras 1J y 1H, frente a una estación del sistema MÍO del barrio La Rivera.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con El País de Cali, operarios de aseo encontraron el cuerpo envuelto en plástico negro y cartón dentro de un costal abandonado en el separador vial. La escena provocó alarma entre los vecinos y obligó a la presencia inmediata de unidades judiciales y de criminalística para acordonar el sector e iniciar las primeras inspecciones.

Por otra parte, Marcela Gómez Sepúlveda había sido reportada como desaparecida desde el pasado 21 de mayo. La joven salió de su vivienda en el barrio Los Álamos hacia las 10:58 de la noche y, desde entonces, familiares y amigos no volvieron a tener noticias sobre su paradero. Durante varios días, allegados compartieron mensajes y fotografías en redes sociales con la esperanza de encontrarla con vida.

Lee También

Condena por el asesinato de Marcela Gómez Sepúlveda La Personería Distrital de Santiago de Cali expresa su más enérgico rechazo y profunda consternación por el asesinato de Marcela Gómez Sepúlveda, joven de 26 años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 21 de… pic.twitter.com/zSn6LJMvzx — Personería de Cali (@personeriacali) May 28, 2026

En medio de las pesquisas, residentes de la zona que aseguraron haber visto durante la noche del domingo 24 de mayo a dos hombres abandonando el costal antes de escapar en un vehículo particular. Horas más tarde, trabajadores de aseo que transitaban por el lugar descubrieron el cuerpo y avisaron a las autoridades.

En un principio los investigadores manejaban la hipótesis de que la víctima sería una mujer debido a algunas características visibles, entre ellas el cabello largo rubio y el tamaño de los pies que sobresalían del costal. Sin embargo, fue Medicina Legal la entidad que confirmó oficialmente la identidad de la joven hallada sin vida.

Lee También

Hasta el momento, no han reportado capturas ni han revelado posibles móviles relacionados con el crimen. Mientras tanto, los organismos judiciales continúan recopilando pruebas y revisando material que permita establecer cómo ocurrió el homicidio y quiénes estarían detrás del caso.

Luego de confirmarse la identidad de la víctima, la Personería de Cali se pronunció sobre lo ocurrido. “Lamentamos profundamente este hecho que enluta a una familia caleña y genera indignación en toda la comunidad. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento”, dijo el organismo.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)