Una fuerte e incómoda contradicción institucional quedó al descubierto tras los recientes anuncios sobre la infraestructura vial en el departamento de Caldas. Luego de que el Gobierno Nacional celebrara un acuerdo tras una mesa de trabajo entre delegados del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) e Invías para otorgar tarifas diferenciales en los peajes del Eje Cafetero, el presidente Gustavo Petro encendió la polémica en sus redes sociales con un fuerte discurso de tinte ideológico en el que aseguró que los peajes dejarían de existir en el país, afirmación que tuvo que ser aterrizada de inmediato por las autoridades técnicas del sector.

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A través de sus plataformas digitales, el jefe de Estado sacó pecho por la reducción de las tarifas para los habitantes de Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría y Santa Rosa de Cabal, donde los vehículos de categorías I y II pagarán 700 pesos. Sin embargo, Petro aprovechó para lanzar una polémica tesis de cara al futuro de la movilidad nacional. “Quiero que no haya peajes en el viejo Caldas porque es el corazón de Colombia y para llegar al corazón no se ponen peajes de banqueros. No habrá peajes más en Colombia, no se restringe la libre circulación del pueblo, por eso 6 millones de partes de fotomultas han sido anuladas por mi gobierno. Ni peajes ni fotomultas porque lo que se debe hacer en Colombia es Libertad”, sentenció el mandatario, comparando su gestión con la del libertador Simón Bolívar.

Ante este vehemente mensaje, Roberto Uparela, vicepresidente de la ANI, tuvo que salir públicamente a aclarar los alcances reales de la medida y a ponerle un freno técnico a las palabras del presidente. El funcionario explicó en Blu Radio que el cobro es una obligación legal insalvable y que la reducción drástica no aplica para todos los usuarios de la vía nacional. “La tarifa diferencial no es para todos los usuarios de los peajes, es destinada a un nicho poblacional de características especiales que cumpla con unos lineamientos y hasta un techo presupuestal con el que cuesta el proyecto de concesión. Los que no viven cerca deben pagar la tarifa normal”, argumentó.

Asimismo, al ser interrogado sobre la supuesta gratuidad total de los corredores viales que prometió el mandatario una vez finalice el contrato de Autopistas del Café en febrero de 2027, Uparela fue categórico en señalar que la ley colombiana exige un proceso estricto de transición y que la decisión de no cobrar dependerá exclusivamente del presupuesto general de la nación que maneje Invías en su momento. “Hay que revisar la trazabilidad de los mensajes. Mientras la concesión esté ahí, los peajes seguirán operando. El contrato obliga a que en las estaciones de siete peajes se pague”, concluyó el vicepresidente de la ANI, desmarcando la realidad jurídica y contractual de los discursos políticos de la Casa de Nariño.

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