Mientras que la carretera de la vía Briceño-Chía vivió un accidente que desembocó en una muerte, otro corredor vial fue el espacio para un momento aterrador que quedó registrado en video.

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Una patrulla de la Policía de Carreteras en la vía Cúcuta-Pamplona, en Norte de Santander, fue blanco de un ataque con explosivos que fue parte de una impactante escena que fue grabada por uno de los presentes.

La cuenta de X (antes conocido como Twitter) de Colombia Oscura divulgó no solo las imágenes de esos instantes de tensión, sino que ofreció información acerca de las incidencias en el lugar.

El atentado causó heridos en varios uniformados, que fueron llevados de urgencia a centros médicos asistenciales, aunque por ahora no hay reportes de fallecidos por lo sucedido.

Lo cierto es que la escena cerca peaje de Pamplonita quedó registrada en un video en el que es posible observar el temor de los policías que resultados afectados por el ataque con explosivos.

Además, la camioneta oficial resultó volcada debido a lo sucedido, que por fortuna para los presentes no acabó en alguna clase de explosión adicional del vehículo o algo similar que hubiera causado una tragedia mayor.

Una de las grabaciones permite ver cómo la persona trata de darle calma a una de las agentes que está cerca del vehículo atacado, mientras que otro de sus compañeros está en el piso, en medio de la alerta.

Todavía no hay ninguna clase de grupo criminal que se haya atribuido este ataque con explosivos en contra de la Policía de Carreteras de Norte de Santander, en un tema que queda bajo investigación de las autoridades.

Esto no pasa desapercibido en medio del panorama electoral, pues se presenta a pocos días de los comicios presidenciales del próximo domingo 31 de mayo de 2026 a nivel nacional.

¿Qué hacer si está cerca de un atentado en Colombia?

Preservar la vida frente a una acción terrorista exige reacciones inmediatas basadas en protocolos internacionales de autoprotección urbana y gestión del riesgo. Ante una situación de peligro inminente por explosivos o ataques armados, implementar estas acciones de supervivencia:

Tirarse al suelo inmediatamente: si ocurre una detonación o ráfaga de disparos muy cerca, arrojarse boca abajo, proteger su cabeza y cuello con los brazos, mantener la boca abierta y los oídos cubiertos.

si ocurre una detonación o ráfaga de disparos muy cerca, arrojarse boca abajo, proteger su cabeza y cuello con los brazos, mantener la boca abierta y los oídos cubiertos. Buscar un refugio sólido: ubicarse rápidamente detrás de barreras densas de concreto, muros estructurales gruesos o desniveles del terreno natural que puedan detener esquirlas peligrosas, proyectiles, escombros caídos, fragmentos de vidrio o fuego directo.

ubicarse rápidamente detrás de barreras densas de concreto, muros estructurales gruesos o desniveles del terreno natural que puedan detener esquirlas peligrosas, proyectiles, escombros caídos, fragmentos de vidrio o fuego directo. Evacuar hacia zonas seguras: abandonar el área afectada de forma rápida pero ordenada en dirección totalmente contraria al viento, evitando detenerse a recoger pertenencias personales, maletas, billeteras, ni mucho menos capturar fotografías o videos.

abandonar el área afectada de forma rápida pero ordenada en dirección totalmente contraria al viento, evitando detenerse a recoger pertenencias personales, maletas, billeteras, ni mucho menos capturar fotografías o videos. Apagar los teléfonos celulares: abstenerse por completo de utilizar dispositivos electrónicos emisores de frecuencias radiales o celulares cerca del lugar del impacto, debido al alto riesgo latente de activar de forma remota otros artefactos explosivos secundarios.

abstenerse por completo de utilizar dispositivos electrónicos emisores de frecuencias radiales o celulares cerca del lugar del impacto, debido al alto riesgo latente de activar de forma remota otros artefactos explosivos secundarios. Evitar los tumultos curiosos: alejarse con rapidez de las aglomeraciones espontáneas de personas civiles y de las zonas donde haya vehículos abandonados sospechosos, los cuales podrían ser utilizados por los atacantes para una segunda detonación coordinada.

alejarse con rapidez de las aglomeraciones espontáneas de personas civiles y de las zonas donde haya vehículos abandonados sospechosos, los cuales podrían ser utilizados por los atacantes para una segunda detonación coordinada. Reportar a la línea de emergencia: una vez se encuentre resguardado en un punto seguro y alejado del peligro, comunicarse con la Policía Nacional marcando al número unificado de emergencias para suministrar información verídica detallada.

una vez se encuentre resguardado en un punto seguro y alejado del peligro, comunicarse con la Policía Nacional marcando al número unificado de emergencias para suministrar información verídica detallada. Brindar asistencia con prudencia: auxiliar únicamente a los heridos leves que puedan movilizarse por sus propios medios si no corre peligro inminente, pero evite mover a personas atrapadas bajo escombros inestables que puedan colapsar.

Seguir estas estrictas directrices de seguridad disminuye drásticamente el impacto de las contingencias antrópicas, facilitando las maniobras de control por parte de los organismos oficiales de socorro y brigadas de rescate.

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