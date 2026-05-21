La violencia no da tregua en las carreteras del suroccidente del país. Momentos de extrema tensión y pánico se registraron en las últimas horas en el sector conocido como el túnel de Cajibío, sobre la siempre convulsionada vía Panamericana, luego de que se perpetrara un violento ataque armado contra la reconocida líder social y ex Mujer Cafam, Jannet Mosquera.

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De acuerdo con las informaciones preliminares entregadas por las autoridades del departamento del Cauca, la lideresa fue interceptada en medio de la carretera por un grupo de hombres encapuchados que, portando armas de largo alcance (fusiles), abrieron fuego contra el automotor en el que se desplazaba, en lo que inicialmente se indaga como un presunto intento de hurto o de atentado directo.

El ataque, que amenazaba con terminar en una tragedia de dimensiones nacionales, fue repelido de manera heroica por los hombres de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignados a Mosquera.

Apenas se escucharon las primeras ráfagas de fusil impactando la carrocería, el esquema de seguridad reaccionó a tiempo, desenfundó sus armas de dotación y se enfrentó a tiros con los delincuentes en plena vía pública. Gracias a una rápida y arriesgada maniobra de evasión vehicular en medio del fuego cruzado, los escoltas lograron sacar a Jannet Mosquera de la zona de peligro.

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Por fortuna, tanto la líder social como los miembros de su seguridad consiguieron salir completamente ilesos del lugar, aunque el susto y la zozobra se tomaron el corredor vial que conecta a Popayán con el resto del país.

Tras el cinematográfico intercambio de disparos, unidades de la Policía de Carreteras y del Ejército Nacional se desplazaron hasta el sector del túnel de Cajibío para asegurar la zona y recolectar los casquillos de las balas de fusil dejados por los asaltantes.

Las autoridades judiciales ya adelantaron las respectivas verificaciones y entrevistas técnicas para esclarecer los móviles del hecho. Aunque las primeras hipótesis apuntan a una banda dedicada a la piratería terrestre y al robo de camionetas de alta gama en la región, no se descarta que el ataque estuviera relacionado con las constantes amenazas de muerte que sufren los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos en este convulsionado departamento.

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