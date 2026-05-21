El Gobierno Nacional destacó un fuerte avance en infraestructura educativa durante el actual cuatrienio. Según cifras del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), entre agosto de 2022 y marzo de 2026 se entregaron 1.656 obras escolares en todo el país, una cifra que prácticamente duplicó los resultados del gobierno anterior.

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De acuerdo con el balance presentado por la entidad, durante la administración de Iván Duque se completaron 879 proyectos, mientras que en el periodo de Juan Manuel Santos llegaron a 40. En total, desde la creación del FFIE en 2015, se reportan 2.575 colegios entregados, de los cuales el 64,31 % corresponden al actual gobierno.

Según explicó Sebastián Caballero, gerente del FFIE, este proceso hace parte de un plan nacional que arrancó en 2015 y que busca fortalecer la infraestructura escolar en todo el territorio nacional. “La educación es un asunto de Estado y no es un asunto meramente de coyuntura”, afirmó durante la presentación de los logros a Pulzo.com.

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De acuerdo con el FFIE, estas intervenciones permitieron la entrega de 9.949 ambientes escolares entre salones, laboratorios, cocinas, comedores y espacios recreativos, beneficiando a miles de estudiantes en zonas urbanas y rurales.

Obras educativas del FFIE llegan a Chocó, La Guajira y Catatumbo

La entidad destacó que varias de estas obras llegaron a territorios históricamente afectados por el abandono estatal, donde habitan comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Incluso, en algunos municipios se trata de la primera infraestructura escolar moderna para la población.

Entre los departamentos con más proyectos terminados aparecen Santander, con 134 intervenciones; Valle del Cauca, con 118; Antioquia, con 110; Boyacá, con 96; y Nariño, con 97. También sobresalen Cundinamarca, Norte de Santander, Chocó y La Guajira.

Caballero aseguró que uno de los principales cambios del actual gobierno consistió en llevar inversión a regiones donde históricamente no llegaban estos proyectos. “Pasamos de estar solamente en la zona andina a la democratización de la inversión hacia todas las regiones del país”, señaló.

Además de las obras concluidas, el FFIE indicó que actualmente hay 675 proyectos en ejecución y otros 395 avanzan en procesos de estructuración y contratación. En total, las intervenciones terminadas y las que siguen en marcha impactan a cerca de 634.800 estudiantes.

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¿Qué es el ‘steel framing’?

Uno de los puntos que más llamó la atención tiene que ver con el modelo constructivo ‘Steel Framing’, una tecnología basada en estructuras metálicas prefabricadas que se ensamblan directamente en el lugar de la obra. Según el FFIE, este sistema reduce hasta en un 90 % el consumo de agua frente a métodos tradicionales y disminuye la cantidad de escombros.

“Estamos implementando otros métodos de construcción no convencional, que permiten reducir tiempos y avanzar en regiones apartadas”, explicó Caballero durante la presentación del balance.

La entidad señaló que actualmente desarrolla más de 30 mil metros cuadrados bajo esta modalidad, equivalentes a más de 900 ambientes escolares, principalmente en zonas rurales y apartadas.

Otro de los componentes incluidos por el FFIE corresponde al monitoreo digital de las obras. La entidad implementó herramientas de seguimiento con drones, cámaras 360°, transmisiones en vivo y plataformas digitales para supervisar el avance de los colegios en tiempo real.

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Según Caballero, este modelo busca fortalecer el control sobre los contratos y mejorar la vigilancia de las inversiones públicas. “La idea es poder estar en todos los municipios realizando al menos un vuelo mensual para verificar el avance de las obras”, indicó.

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