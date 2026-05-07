En medio de los movimientos gubernamentales en Colombia, una respuesta surgió después de que se presentó un sorpresivo daño en Cali con una infraestructura recién entregada por el Estado.

Sigue a PULZO en Discover

Frente a las versiones que circularon en medios y redes sociales sobre un supuesto riesgo estructural en la sede Pablo Neruda de la Institución Educativa Libardo Madrid Valderrama, en la mencionada ciudad, el Gobierno nacional aclaró que el colegio no presenta fallas estructurales ni riesgo de colapso.

La situación registrada corresponde a la caída de un tramo del muro perimetral de la institución, ocasionada por excavaciones profundas adelantadas en el predio vecino donde actualmente se construye la IPS Antonio Nariño, las cuales provocaron desestabilización del terreno contiguo.

Luego de una inspección técnica hecha por especialistas en estructuras y geotecnia del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), adscrito al Ministerio de Educación Nacional, se confirmó que la infraestructura educativa se encuentra en buen estado y que no existen afectaciones en columnas, vigas ni en los elementos estructurales principales de la edificación.

Lee También

Los especialistas reiteraron que la afectación registrada no está relacionada con fallas en la construcción ejecutada por el Gobierno nacional y que la infraestructura fue edificada bajo los estándares del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, con supervisión técnica e interventoría.

La secretaria de Educación Distrital, Sara Rodas, respaldó esta conclusión y aseguró que “el colapso del muro en ningún momento puede ser atribuible a una construcción inadecuada” del proyecto educativo.

Por su parte, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali ordenó la suspensión preventiva de las excavaciones mientras avanzan las investigaciones técnicas y las obras necesarias para estabilizar el terreno.

Durante la visita técnica, liderada por el gerente del FFIE, Sebastián Caballero Ortega, también se coordinaron medidas inmediatas para proteger a estudiantes, docentes y trabajadores, garantizar la continuidad académica y avanzar en la recuperación del área afectada.

La renovación de la sede Pablo Neruda representó una inversión superior a los $ 10.980 millones, de los cuales más del 52 % fueron aportados por el Gobierno nacional, beneficiando actualmente a más de 450 estudiantes de la comuna 16 de Cali.

¿Quién es el encargado de los colegios distritales en Colombia?

La responsabilidad directa sobre los colegios distritales en Colombia recae en las Secretarías de Educación de cada distrito. Estas entidades operan bajo la autonomía administrativa y financiera que les otorga la Ley 715 de 2001.

La máxima autoridad en este ámbito es el Secretario de Educación del distrito correspondiente. Por ejemplo, en Bogotá, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) lidera la planeación y administración de los recursos educativos oficiales.

A nivel nacional, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) establece las políticas generales y los estándares de calidad. Sin embargo, la ejecución del presupuesto y la contratación docente corresponden exclusivamente a las entidades territoriales certificadas.

Cada distrito debe garantizar el acceso, la permanencia y la calidad educativa en sus instituciones. Para ello, gestionan los recursos del Sistema General de Participaciones que el Gobierno central transfiere anualmente a las regiones.

El Ministerio de Educación Nacional, en su portal oficial, detalla que las Secretarías son las encargadas de administrar el personal docente y administrativo. También deben supervisar la infraestructura física y el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) define las obligaciones de los entes territoriales en la prestación del servicio público.

Es fundamental comprender que el rector de cada colegio actúa como el representante legal y administrador inmediato de la institución. No obstante, él debe rendir cuentas y seguir los lineamientos de la secretaría distrital pertinente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.