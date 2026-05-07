Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este jueves 7 de mayo en la vía que comunica a Ubaté con Zipaquirá, luego de que un vehículo particular y un camión de carga pesada colisionaran en un tramo de alto tránsito del corredor vial.

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De acuerdo con los primeros reportes y las imágenes que se conocen, el fuerte impacto provocó el volcamiento del vehículo de carga, mientras que el automóvil terminó completamente destruido en su parte delantera, evidenciando la magnitud del siniestro.

Imágenes difundidas a través de redes sociales muestran la gravedad del accidente: el camión quedó atravesado sobre la carretera y el carro particular sufrió severos daños estructurales, lo que generó preocupación entre conductores y habitantes de la zona.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, momento en el que varios ciudadanos alertaron a las autoridades tras observar el choque y las afectaciones en la movilidad. Organismos de emergencia y unidades de tránsito llegaron al lugar para atender la situación y asegurar la zona mientras iniciaban las labores de verificación.

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Hasta el momento, no existe un reporte oficial sobre personas heridas ni se conocen detalles del estado de salud de los conductores involucrados, información que permanece bajo evaluación por parte de las autoridades competentes.

Las autoridades permanecen en el sitio recopilando evidencia para establecer las causas exactas del accidente. Por ahora, no se han entregado hipótesis preliminares sobre posibles fallas mecánicas, exceso de velocidad o condiciones de la vía.

Afectaciones en la movilidad

El accidente ocasionó bloqueos parciales en la vía Ubaté–Zipaquirá, generando congestión vehicular durante varias horas mientras se realizaban maniobras para retirar los vehículos siniestrados y restablecer el tránsito.

Conductores habituales del corredor vial expresaron inquietud debido a la peligrosidad del tramo, considerado uno de los más transitados de la región por vehículos particulares y transporte de carga.

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