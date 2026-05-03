Este domingo 3 de mayo, en pleno puente festivo, un fuerte accidente de tránsito sacudió la vía que conecta Villavicencio con Yopal, a la altura del sector Paratebueno (Cundinamarca).

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Un bus intermunicipal de la empresa Expreso Morichal colisionó frontalmente contra un vehículo particular de placas JOU-248, dejando un saldo trágico de al menos tres personas fallecidas, entre ellas una niña de seis años.

Según reportes preliminares y videos que circulan en redes sociales, el impacto fue devastador. El automóvil quedó incrustado bajo la parte frontal del bus, con daños visibles en la carrocería de ambos vehículos. Las víctimas fatales, integrantes de una misma familia, perdieron la vida en el lugar de los hechos. Una menor de edad que viajaba en el mismo carro fue rescatada con vida por organismos de socorro y trasladada a un centro asistencial.

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Vía Villavicencio-Yopal- Paratebueno- Accidente de tránsito se Confirman tres (3) Personas Fallecen, entre ellas una menor de (6 años) , eran integrantes de una misma familia . Choque de frente, entre un Bus de la Empresa Morichal y un vehículo particular de placas JOU-248. pic.twitter.com/hanBpEciOV — Esperanza Vargas Q (@EsperanzaVargaQ) May 3, 2026

Este tipo de siniestros en períodos festivos no son aislados y prenden las alarmas de las autoridades. Históricamente, los puentes y celebraciones en Colombia se convierten en sinónimo de alto riesgo vial.

Durante festivos anteriores, las cifras han sido alarmantes: en algunos casos se reportaron decenas de fallecidos y cientos de lesionados en las carreteras del país, con picos en diciembre y Semana Santa.

Aunque en algunos puentes recientes se han registrado reducciones gracias a operativos de control, la imprudencia, el exceso de velocidad, el cansancio de los conductores y el mal estado de las vías siguen cobrando vidas.

El Ministerio de Transporte y la Policía de Tránsito suelen intensificar campañas preventivas en estas fechas, pero los balances siguen reflejando la vulnerabilidad de las familias que se desplazan.

Motociclistas y ocupantes de vehículos particulares son los más afectados. En este caso específico, las autoridades investigan las causas exactas del choque frontal, que causó además el cierre temporal de la vía y afectaciones en la movilidad.

Imágenes del lugar muestran la magnitud de la tragedia: vidrios rotos, hierros retorcidos y el dolor de una familia truncada en cuestión de segundos. Organismos como Bomberos y Policía de Tránsito acudieron rápidamente, pero no pudieron evitar las fatalidades.

Este lamentable hecho ocurre en un contexto donde la seguridad vial sigue siendo un desafío pendiente en Colombia. Expertos insisten en la necesidad de mayor educación, controles estrictos de alcoholemia, revisión técnico-mecánica y mejoras en la infraestructura.

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Mientras tanto, las autoridades locales y departamentales continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.

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