Un golpe bastante fuerte se llevó el presentador colombiano Jairo Martínez en las últimas horas en la ciudad de Cartagena, pues la camioneta que iba conduciendo se salió de la vía y terminó en un hueco por el sector de Los Morros.

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De hecho, una cámara de seguridad logró captar el momento en el que se ve al vehículo salirse por el lado izquierdo y terminar completamente volcado, a lo que de una vez la comunidad se acercó para auxiliar al exjurado del programa de imitación ‘Yo me llamo’.

Este es el video en cuestión:

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En videos compartidos por las personas se puede apreciar que después de varios minutos, logran sacar a Martínez por una de las puertas, por lo que fue atendido con paramédicos y llevado a un centro asistencial.

Sin embargo, afortunadamente le dieron de alta rápidamente porque los golpes sufridos no fueron de gran magnitud ni le significaron ninguna lesión de gravedad.

“Fue un buen susto pero aquí estoy en casita descansando. Eso sí, aporreado como loco, Muchas gracias, Rodolfo”, dijo Martínez, en diálogo con Telecaribe.

Y a Mundo Noticias, le agregó: “Bastante bien gracias a Dios. Prueba superada”.

Así las cosas, afortunadamente el accidente no pasó a mayores, pero igual demuestra que cualquier persona siempre debe estar pendiente en la vía y el camino, ya que en cualquier momento las cosas pueden cambiar repentinamente.

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Quién es Jairo Martínez

Jairo de Jesús Martínez es un productor musical, mánager de artistas y relacionista público colombiano que saltó a la fama en la televisión nacional como uno de los jurados originales del exitoso programa ‘Yo me Llamo’ de Caracol Televisión, junto a Amparo Grisales y Luz Amparo Álvarez.

Con estudios en Comercio Internacional y Relaciones Públicas, Martínez forjó su carrera en Miami. Trabajó con Sony Music y Estefan Enterprises, donde promocionó a figuras como Ricky Martin, Marc Anthony y Jennifer Lopez. Es reconocido por haber conectado a Shakira con Emilio Estefan, impulsando su despegue internacional.

Tras su paso por la televisión en 2011, continúa activo en manejo de talento, organización de eventos y relaciones públicas entre Colombia y Estados Unidos. Recientemente reveló haber superado una cirugía de urgencia por cáncer de próstata, pese a no presentar síntomas previos.

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