La polémica no dio tregua en Valledupar y terminó pasando factura. Lo que comenzó como un homenaje a dos íconos del vallenato, terminó convertido en tema de burlas y debate en redes sociales, al punto de obligar a la Alcaldía a tomar decisiones urgentes en plena celebración del Festival de la Leyenda Vallenata.

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Las estatuas de Rafael Orozco y Israel Romero, instaladas en el Ecoparque Río Guatapurí como tributo al legado del Binomio de Oro de América, fueron retiradas apenas un día después de su inauguración. La razón: el aluvión de críticas por el escaso parecido de las figuras con los artistas.

Este fue el momento de la revelación, hace apenas unas horas:

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¡Así fue el momento exacto! Entre aplausos, emoción y la hermosa melodía de la Filarmónica de Valledupar, fue revelado el monumento en homenaje al Binomio de Oro de América: Rafael Orozco e Israel Romero 👑🪗#FestivalVallenato #BinomioDeOro #RafaelOrozco #IsraelRomero pic.twitter.com/0T80M7AEP3 — TUPERFIL.NET (@TuperfilNet) May 2, 2026

El anuncio lo hizo el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, quien reconoció públicamente que el resultado no cumplió con las expectativas. Según explicó, el escultor encargado, Jhon Peñaloza, deberá intervenir las obras para mejorar sus rasgos antes de que vuelvan a exhibirse.

No quedé satisfecho con el resultado de la escultura en homenaje al Binomio de Oro, y atendiendo el sentimiento de la ciudadanía, el escultor Jhon Peñalosa retirará la imagen que develamos en el río Guatapurí y la intervendrá para mejorarla, luego se pondrá al servicio de la… — Ernesto Orozco Durán (@ErnestoOrozcoD) May 2, 2026

La controversia explotó en plataformas digitales, donde usuarios no tardaron en comparar las esculturas con otras figuras públicas e incluso personajes de entretenimiento. Los comentarios irónicos y los memes se multiplicaron rápidamente, convirtiendo lo que debía ser un acto cultural en tendencia viral.

El escultor, en medio del revuelo, quedó en el centro de la discusión, mientras crecía la presión ciudadana para que se corrigieran los detalles. La administración municipal, por su parte, optó por reaccionar con rapidez y escuchar el malestar de los asistentes y seguidores del festival.

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Ahora, las esculturas serán sometidas a ajustes con el objetivo de lograr una representación más fiel de los artistas que marcaron una era en la música vallenata. La expectativa está puesta en que, tras la intervención, regresen al Ecoparque y puedan cumplir con su propósito inicial: rendir un homenaje digno a dos leyendas que siguen vivas en la memoria colectiva.

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