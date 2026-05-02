Las autoridades confirmaron la captura de la excreadora de contenido conocida como ‘Valentina Mor’, quien estaría presuntamente involucrada en un caso de hurto contra un ciudadano extranjero, sumándose al historial de delitos que habría cometido en el pasado.

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El procedimiento se realizó en medio de operativos de control adelantados por las autoridades, luego de que surgieran denuncias por movimientos bancarios irregulares detectados en las cuentas de la víctima. Según versiones preliminares, la mujer habría utilizado tarjetas de crédito pertenecientes al extranjero para realizar múltiples compras y transacciones, lo que habría terminado en el vaciamiento de sus fondos.

De hecho, hay imágenes sobre el momento en el que la Policía la detiene en una calle:

Por ahora, la información se encuentra en proceso de verificación y serán los investigadores judiciales quienes determinen con exactitud cómo ocurrieron los hechos y cuál fue el grado de participación de la capturada.

El caso apenas inicia su fase judicial. Las autoridades deberán recopilar pruebas, revisar registros financieros, cámaras de seguridad y testimonios que permitan establecer si existen méritos suficientes para imputar cargos formales.

Mientras avanza el proceso, la mujer permanece a disposición de la justicia colombiana a la espera de las decisiones que adopte un juez de control de garantías

Valentina Mor había alcanzado notoriedad en redes sociales años atrás tras aparecer en una entrevista callejera en el Centro Histórico de Cartagena. En ese momento llamó la atención por imitar un acento paisa pese a ser de nacionalidad venezolana, situación que rápidamente se volvió viral y la convirtió en un personaje muy comentado en plataformas digitales.

Posteriormente participó en colaboraciones con creadores de contenido en Cartagena y mantuvo presencia constante en redes sociales. Sin embargo, con el paso del tiempo su actividad pública disminuyó considerablemente hasta desaparecer casi por completo del panorama digital.

Ahora, su nombre vuelve a aparecer en la opinión pública, pero ligado a un proceso judicial que apenas comienza y cuyo resultado dependerá de las investigaciones oficiales. Las autoridades reiteraron que, por el momento, se trata de un presunto caso de hurto que deberá ser esclarecido mediante el debido proceso.

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