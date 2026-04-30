Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores y seres queridos al confirmar que está esperando un bebé. A través de un video en redes sociales confirmó que está embarazada, con varias escenas que recordaron su trayectoria y la nueva etapa que vivirá en su vida personal.
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