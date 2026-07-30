Por: El Espectador

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David Silva Rojas, escritor peruano, fue distinguido como el ganador de la primera edición del Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat con su obra ‘Donde el agua trabaja’, según informó la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, presidenta del jurado, durante una conferencia de prensa celebrada desde Ciudad de México. El reconocimiento, que otorga 22.905 dólares y la publicación de la novela en México, España y Colombia, supone también su distribución en el resto de Latinoamérica a partir de septiembre. De acuerdo con la información presentada por Rivera Garza, este galardón tiene como propósito enaltecer la excelencia de la narrativa breve en lengua española, abriendo nuevas oportunidades para autores de este género literario.

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El jurado, conformado además por la ecuatoriana Mónica Ojeda y la argentina Selva Almada, recibió en esta convocatoria 2.204 manuscritos procedentes de 22 países repartidos en cuatro continentes, según la fuente oficial. La selección de la obra ganadora fue unánime y fue la calidad de la “prosa breve y sutil” del abogado e investigador Silva Rojas lo que destacó, específicamente por su habilidad para recrear “la atmósfera opresiva de la explotación laboral, la vulnerabilidad y la relación desigual entre trabajadoras y capataces”, como explicó Rivera Garza. Este ambiente literario se ve reforzado por el uso preciso del silencio, un recurso narrativo valorado entre las integrantes del jurado, que en ‘Donde el agua trabaja’ se transforma en un elemento esencial para expresar los vínculos, la injusticia y la tristeza que atraviesan a los personajes y su entorno laboral.

La novela cuenta la historia de una joven que deja su comunidad para trabajar temporalmente en una hacienda vinícola en Ica, Perú. Lo que comienza como una oportunidad de superación, pronto se revela como una realidad marcada por la vigilancia, la explotación y la deshumanización. Según el relato de Rivera Garza, Silva Rojas logra plasmar la dureza del trabajo agrícola y el sacrificio de las mujeres a través de su investigación, transformando esos testimonios en literatura comprometida.

Debido a que México exige visa de ingreso a ciudadanos peruanos, Silva Rojas no pudo asistir presencialmente a la entrega del premio, pero participó de manera virtual, expresando su gratitud y dedicando el reconocimiento a las mujeres y personas migrantes de su país. Originario de Perú en 1981, Silva Rojas vivió en Japón, donde profundizó su vocación literaria. El prestigioso jurado también destacó las obras finalistas de Camila de Urioste (‘Fiebre’), Félix Bruzzone (‘El cazador de caracoles’) e Ivo Marinich (‘El sulky’). Este premio, impulsado por la editorial independiente Almadía y la Fundación Ventosa Arrufat, refuerza el panorama de la novela breve y promueve los mercados editoriales del mundo hispanohablante.

¿Cuál es el argumento de la novela ‘Donde el agua trabaja’ de David Silva Rojas?

La novela ‘Donde el agua trabaja’ narra la vida de una joven que abandona su comunidad para emplearse en una hacienda vinícola en Ica, Perú. Lo que inicia como una aparente oportunidad laboral se transforma en la cruda experiencia de un sistema de explotación, vigilancia intensa y deshumanización, representando la vulnerabilidad y el sacrificio de quienes enfrentan duras condiciones en el campo agrícola.

¿Qué destaca el jurado del Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat sobre la obra ganadora?

El jurado, integrado por reconocidas escritoras, resalta la prosa breve y sutil de Silva Rojas y su destreza para construir una atmósfera opresiva que refleja la explotación laboral y la desigualdad entre trabajadoras y capataces. Además, valoró especialmente el uso del silencio como un potente recurso narrativo para transmitir emociones profundas y elocuentes a lo largo de la novela.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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