El imitador de Diomedes Díaz en ‘Yo me llamo’ interpretó ‘Sin saber qué me espera’ frente al jurado integrado por Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni.

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Luego de la presentación, Elder Dayán fue el primero en intervenir y reconoció el reto que representa imitar al llamado ‘Cacique de La Junta’. Además de agradecer el cariño y respeto que el concursante demuestra hacia la memoria de su padre, le advirtió que había escogido una de las canciones más difíciles de su repertorio.

Después de escuchar las devoluciones, el participante tuvo una segunda oportunidad sobre el escenario para intentar convencer al jurado.

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Elder Dayán rompió el protocolo y le entregó una estrella verde a imitador de su papá

La segunda interpretación despertó la emoción del cantante vallenato, quien decidió improvisar una acción poco habitual en el programa y entregarle una estrella verde al concursante.

El gesto llamó la atención en el templo de la imitación, pues reflejó el impacto que tuvo la presentación en Elder Dayán, más allá de las consideraciones técnicas hechas por sus compañeros.

Sin embargo, el resto del jurado no coincidió con esa apreciación. Amparo Grisales señaló que el imitador estaba interpretando la canción en otro tono, mientras que César Escola y Aurelio Cheveroni también expusieron sus observaciones negativas antes de la votación.

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El apoyo de Elder Dayán no evitó las estrellas rojas

Al momento de revelar la decisión, tres de los cuatro jurados levantaron estrella roja, por lo que el participante no consiguió avanzar pese al respaldo que recibió de Elder Dayán.

Durante la devolución, Aurelio Cheveroni incluso comentó que su compañero se había dejado llevar por el sentimiento al momento de valorar la presentación.

Antes de abandonar el escenario, el imitador agradeció la oportunidad de participar en ‘Yo me llamo’ y escuchó con atención las recomendaciones del jurado para continuar fortaleciendo su personaje.

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