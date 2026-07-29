La actriz y exreina colombiana Paola Turbay vivió un inesperado episodio durante unas vacaciones familiares por Europa, luego de que delincuentes rompieran uno de los vidrios del vehículo en el que se movilizaban y se llevaran prácticamente todas sus pertenencias.

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El hecho ocurrió mientras Turbay y su familia recorrían el continente. Aunque la actriz decidió mantener en reserva el país donde ocurrió el robo, contó en sus redes sociales cómo enfrentaron la situación y las dificultades que tuvieron que superar para poder continuar con el viaje.

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De acuerdo con el relato compartido por la actriz, los responsables del hurto rompieron el vidrio trasero del automóvil y sacaron las pertenencias que habían dejado dentro.

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Entre los objetos robados se encontraban maletas, morrales y documentos fundamentales para continuar el recorrido, incluidos los pasaportes de los integrantes de la familia.

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“Después de que nos rompieron el vidrio del carro y nos robaron absolutamente todo: maletas, morrales, pasaportes… ¡TODO!”, contó Turbay al explicar lo ocurrido.

Pese al impacto del episodio, la familia decidió no dejar que el robo arruinara sus vacaciones. Después de respirar y organizarse, acudieron a las autoridades para presentar la respectiva denuncia y posteriormente se dirigieron al Consulado de Colombia para solucionar la situación relacionada con sus documentos.

El hurto dejó a la familia prácticamente sin sus pertenencias personales, por lo que tuvieron que recurrir a una solución inesperada: comprar nuevamente ropa para poder continuar con sus planes.

La actriz relató que después de realizar los trámites correspondientes fueron a un almacén y compraron “las tres pintas con las que cada uno seguiría su viaje”.

Con los inconvenientes parcialmente solucionados, Turbay y su esposo continuaron recorriendo la región de los Balcanes, mientras sus hijos siguieron con sus respectivos planes de viaje.

¿Por qué Paola Turbay no contó dónde ocurrió el robo?

Una de las particularidades del relato fue que la actriz decidió no revelar públicamente el país en el que ocurrió el hurto.

Turbay explicó que su decisión obedeció a que no quería perjudicar la imagen del destino turístico por un hecho puntual del que fueron víctimas. Incluso, pese a la experiencia, aseguró que continúa teniendo una buena percepción del lugar y que regresaría.

De esta manera, la actriz prefirió centrar su mensaje en la manera en que ella y su familia afrontaron la situación, más que en señalar directamente al destino donde ocurrió el robo.

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Después del incidente, Turbay y su esposo continuaron con el recorrido por territorios de la antigua Yugoslavia. La experiencia, según contó, también estuvo acompañada de un interés por conocer la historia de la región.

Para ello, durante el viaje escucharon los pódcast de la historiadora Diana Uribe, una herramienta que, según la actriz, les permitió comprender mejor los acontecimientos históricos relacionados con los lugares que estaban visitando.

Así, lo que comenzó como un episodio de tensión terminó convirtiéndose en una experiencia que la familia decidió afrontar con tranquilidad y capacidad de adaptación, pese a haber perdido buena parte de sus pertenencias durante el viaje.

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