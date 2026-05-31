La actriz Paola Turbay volvió a estar en el centro del debate político luego de responder públicamente a Margarita Rosa de Francisco, quien criticó un video en el que Turbay cuestionó el Gobierno del presidente Gustavo Petro y expresó su apoyo a figuras políticas como Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

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La discusión surgió después de que Margarita Rosa asegurara que Paola repetía discursos de sectores de derecha “sin rigor” y que simplemente seguía un “guion” político.

Ante estas declaraciones, Paola Turbay respondió a través de sus redes sociales “con mucho respeto y aprecio”, aclarando que sus afirmaciones estaban basadas en cifras oficiales y no en opiniones personales.

La actriz explicó que el presupuesto aprobado para 2024 fue el más alto en la historia del país y aseguró que el problema del Gobierno no fue la falta de recursos, sino el aumento del gasto en funcionamiento estatal, el cual creció más del 40% durante el cuatrienio.

Además, Turbay afirmó que la ejecución de recursos destinados a inversión social e infraestructura disminuyó progresivamente entre 2022 y 2024, citando datos del Ministerio de Hacienda.

Según la actriz, mientras la burocracia aumentaba, el dinero para proyectos sociales se ejecutaba cada vez menos. La respuesta generó una nueva ola de reacciones y dividió opiniones en redes sociales entre seguidores y críticos de ambas figuras públicas.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.