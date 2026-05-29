La actriz y exreina de belleza Paola Turbay se metió de lleno en la discusión política a pocos días de las elecciones y explicó públicamente por qué no respaldará la continuidad del proyecto político que representa el presidente Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda.

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A través de un mensaje difundido en redes sociales, Turbay aseguró que, aunque nunca votó por Petro, cuando ganó la presidencia esperaba que su Gobierno tuviera buenos resultados. “Yo no voté por Petro, pero cuando ganó, lo primero que dije fue: ‘ojalá le vaya bien por el bien de Colombia’”, expresó.

Paola Turbay explicó por qué apoyará a Paloma Valencia y no a Iván Cepeda

La actriz afirmó que incluso estaba dispuesta a darle una oportunidad a la propuesta política de izquierda que llegó al poder en 2022. “Incluso pensé que era bueno darle la oportunidad a su ideología para salir de la duda después de tantas marchas y tantos años de oposición y hasta pensé que si cumplía con al menos el 25 % de lo que proponía, sería un buen Gobierno, pero infortunadamente no fue así”, manifestó.

Con un video en su cuenta de Instagram, Turbay cuestionó duramente la situación económica y social del país. Según dijo, “su plan progresista no da resultado y hoy el país está en el momento más crítico de su historia”. También sostuvo que Colombia está “más endeudada que nunca” y con niveles de inseguridad que, a su juicio, no se veían desde hace varios años.

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La exreina también criticó el sistema de salud y las reformas impulsadas durante este gobierno. “Volvimos al sistema de salud del siglo pasado, el seguro social”, comentó. Además, aseguró que las cifras de empleo esconden una realidad preocupante relacionada con la informalidad laboral.

“La famosa reforma laboral de Petro encareció tanto el empleo formal que las empresas no aguantaron, hubo despidos masivos y la gente terminó en la informalidad. Y eso no es un logro, es una alerta gravísima”, afirmó.

Turbay también señaló que “las pensiones se están envolatando, la economía se estancó y súmele la gran corrupción”. Bajo esa lectura, advirtió que mantener el rumbo político actual sería perjudicial para el país. “Darle continuidad a este gobierno sería una catástrofe. Los números no mienten, estamos a tres días de decidir si seguimos por este camino o cambiamos de rumbo. Y yo no quiero que Colombia sea la próxima Venezuela”, expresó.

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Aunque reconoció que durante años evitó pronunciarse sobre política, dijo sentirse obligada a hacerlo. “Yo siempre me mantuve alejada de este tema, pero hoy, como colombiana, me siento en la obligación de hablar”.

Finalmente, explicó que revisó las propuestas de los candidatos antes de tomar una decisión electoral. “No conozco personalmente a ninguno de los candidatos que están punteando, pero hice la tarea, revisé la trayectoria, plan de Gobierno, compromisos con el país, los miré como equipo y voy a votar por Paloma y Oviedo, porque su plan está con lo que Colombia necesita”, concluyó.

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