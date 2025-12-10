La hija de Paola Turbay, Sofía Estrada Turbay, sorprendió a sus seguidores al revelar los problemas de salud que ha enfrentado desde muy joven debido al síndrome de ovario poliquístico (SOP).

Con un mensaje educativo y profundo publicado en Instagram, la modelo y actriz compartió su historia con el objetivo de crear conciencia sobre esta condición hormonal que afecta a millones de mujeres en el mundo.

Paola Turbay habla del doble filo que le jugó su belleza en EE. UU.: "Tuve que bajarle"

Sofía explicó que recibió el diagnóstico cuando era apenas una niña, luego de que los médicos detectaran quistes en sus ovarios. En ese momento, le recomendaron un tratamiento hormonal para controlar los síntomas, lo que mantuvo la enfermedad en silencio durante varios años.

Sin embargo, todo cambió en 2020, en plena pandemia, cuando su cuerpo empezó a manifestar señales que la llevaron a replantear su relación con su salud. “En 2020 llegó la pandemia y mi cuerpo empezó a hablar”, relató.

Añadió que fue entonces cuando comprendió la importancia de escuchar las señales internas:

“La claridad no te la entregan. La claridad existe cuando empiezas a escuchar tu cuerpo. No soy doctora, soy una mujer curiosa. Este video es para todas aquellas que se sienten solas; sí hay soluciones para esto”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ⠀.𝖘𝖔𝖋𝖎𝖆. (@sofiaestradaturbay)

A sus 29 años, con más de 177.000 seguidores en Instagram, Sofía se ha convertido en una figura influyente. Su decisión de compartir este proceso —una vivencia íntima y, para muchas, dolorosa— responde a su deseo de “darle visibilidad” a un trastorno que suele pasar desapercibido o ser minimizado.

“Mi diagnóstico de SOP fue el inicio de todo este camino. Lo que parecía solo un problema hormonal terminó abriéndome la puerta a entender mi salud femenina, mi cuerpo cíclico y la forma en la que vivo hoy”, expresó.

Con honestidad y sin dramatismos, explicó que su aprendizaje ha sido fruto de la paciencia, la investigación personal y la autoobservación: “No soy doctora. Soy una mujer que aprendió a entender su cuerpo, sus hormonas y su SOP”. Su mensaje está dirigido especialmente a las mujeres que se sienten confundidas con su salud reproductiva o su ciclo menstrual, invitándolas a buscar información y acompañamiento especializado.

¿Qué es el SOP?

El SOP es un trastorno hormonal común en mujeres en edad reproductiva y se manifiesta a través de ciclos menstruales irregulares, producción elevada de andrógenos y la presencia de múltiples folículos en los ovarios.

Puede causar acné, exceso de vello corporal, dificultad para ovular, aumento de peso y, en algunos casos, complicaciones metabólicas. Aunque su causa exacta es desconocida, factores como la resistencia a la insulina y la inflamación de bajo grado pueden influir en su desarrollo.

Al compartir su historia, Sofía no solo busca educar, sino también romper el silencio que aún rodea los trastornos hormonales femeninos. Su testimonio ha provocado apoyo, conversación y un valioso llamado a la importancia de la autoescucha y de acudir a profesionales de la salud ante cualquier síntoma.

