Durante varios meses, los seguidores de la actriz y presentadora colombiana Laura de León se habían mostrado inquietos por los insistentes rumores de separación entre ella y su esposo, el periodista y presentador Salomón Bustamante.

Las especulaciones comenzaron a crecer a raíz de un aparente distanciamiento en redes sociales, ausencia de fotografías juntos y, especialmente, porque Bustamante dejó de seguir a la actriz en Instagram, un gesto que muchos interpretaron como la señal definitiva de una crisis matrimonial.

Laura de León, recordada por su papel como Matilde Lina en la serie Leandro Díaz y por su protagónico en Rojo Carmesí, ha construido una carrera sólida y en ascenso. Además, ha consolidado su trabajo en el teatro musical. Sin embargo, entre sus múltiples ocupaciones, se había visto distanciada de su esposo, Salomón Bustamante.

Esta distanciamiento alimentó aún más las dudas del público, que veía en la falta de interacción digital un indicio de problemas en la relación. Las preguntas crecieron a tal punto, que cada publicación de ambos era examinada minuciosamente por seguidores y curiosos que buscaban señales que confirmaran o desmintieran el fin del matrimonio.

Laura de León y Salomón Bustamante desmienten rumores de separación

La situación tomó más relevancia emocional porque el pasado 7 de diciembre, además de ser una fecha tradicional en Colombia por la Noche de Velitas, también marca el aniversario de su boda religiosa, celebrada en 2021 en la majestuosa Catedral de Santa Catalina de Alejandría, en el Centro Histórico de Cartagena.

A pesar del creciente ruido en redes sociales, la pareja optó por no pronunciarse de manera directa. Ese silencio, aunque les permitió manejar su vida privada con discreción, causó aún más ansiedad entre quienes han seguido su relación desde sus inicios.

La ausencia prolongada de fotos juntos en sus perfiles se convirtió en la principal gasolina para avivar la especulación, interpretada por muchos como un reflejo evidente de un distanciamiento.

Sin embargo, recientemente la situación dio un giro definitivo cuando Laura compartió imágenes de una celebración familiar, y los detalles no tardaron en aclarar el panorama. Entre las fotografías, incluyó una instantánea clave al final de la galería: una imagen donde aparece sonriendo junto a un hombre cuyo rostro no se veía completamente.

Bastaron segundos para que los internautas identificaran que se trataba de Salomón Bustamante, gracias a dos elementos inconfundibles: su particular barba y un delantal rosado que él mismo había mostrado horas antes durante un asado en su cuenta de Instagram.

La publicación funcionó como una confirmación silenciosa, pero contundente. Más que una foto, fue un gesto cómplice dirigido a quienes habían seguido con atención los rumores, dejando claro que la relación continúa sólida.

La reacción no tardó en llegar: los comentarios se llenaron de alivio, felicitaciones y mensajes celebrando que la pareja sigue unida a pesar de la distancia y de las interpretaciones digitales.

Por su parte, Bustamante también aportó a disipar los rumores. A través de su propia cuenta, compartió un video en el que aparece bailando con una mujer durante la misma celebración familiar, reforzando así la idea de que ambos estuvieron presentes y compartieron juntos el momento.

Con estas publicaciones, Laura de León y Salomón Bustamante cerraron —sin necesidad de grandes declaraciones— uno de los capítulos más comentados sobre su vida personal este año.

