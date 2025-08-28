En el mundo del entretenimiento colombiano, pocas parejas habían logrado ganarse tanto cariño del público como la conformada por la actriz Laura de León y el presentador Salomón Bustamante.

Sus constantes muestras de amor en redes sociales, sus apariciones públicas y la complicidad que siempre transmitían los convirtió en una de las relaciones más seguidas de la farándula nacional.

(Vea también: Ella es Laura de León, la protagonista de ‘Rojo Carmesí’ casada con famoso presentador)

Sin embargo, desde hace algunas semanas comenzaron a circular rumores sobre una posible separación que, hasta ahora, no ha sido confirmada ni desmentida por los protagonistas.

El tema tomó mayor fuerza cuando el periodista Ariel Osorio, más conocido como el ‘Gordo Ariel’, se refirió al asunto en su programa ‘La corona TV’, transmitido por Citytv. Reconocido por su amplia trayectoria en el cubrimiento de la farándula, Osorio explicó que este tipo de noticias no son fáciles de dar, pero aseguró que su información proviene de una fuente confiable muy cercana al entorno laboral de Bustamante.

“Según fuentes cercanas al canal de las tres letras, pero es alguien que trabajó con Salomón Bustamante, me dijo que efectivamente están separados”, afirmó el periodista en medio de la transmisión. Aunque recalcó que ni Laura de León ni el presentador cartagenero han ofrecido declaraciones oficiales, insistió en que la fuente es confiable y que todo apuntaría a que la relación habría llegado a su fin.

Ultimos videos y fotos que publicaron Laura de León y Salomón Bustamante

La falta de confirmación directa por parte de los protagonistas ha causado un ambiente de expectativa y confusión entre sus seguidores. En plataformas como Instagram y X (antes Twitter), muchos han comenzado a revisar con lupa cada publicación en busca de pistas que aclaren la situación.

En medio de la ola de rumores, varios seguidores rescataron el que sería el último video de la pareja, publicado el 25 de junio en la cuenta de Instagram de Salomón Bustamante. En el clip se observa a ambos disfrutando de una playa en Cartagena, sonrientes y celebrando la llegada del verano. El mensaje que acompañó el video fue: “Llegó el verano y la playa… ¿vamos?”, lo que en ese momento parecía una muestra más de su buena relación.

De igual forma, en la cuenta de la actriz Laura de León, protagonista de ‘Rojo Carmesí’ aparece una publicación muy significativa relacionada con el cumpleaños número 44 de Salomón Bustamante. La actriz compartió una fotografía de ambos, a la que el presentador respondió con un emotivo comentario:

“Mi amor, hoy pasan los días y me doy cuenta que Dios nos puso en el camino… Gracias por ser mi alcahueta y confidente. Que el mundo se prepare porque este cuarentón está pa’ rato. Felices 44 para mí y feliz de ser tu sugar”. Un mensaje lleno de complicidad que en su momento reafirmaba el sólido vínculo de la pareja.

A la espera de una declaración oficial

Pese a estas demostraciones recientes de cercanía, los rumores de separación siguen creciendo, especialmente después de las palabras del ‘Gordo Ariel’. La falta de pronunciamiento oficial mantiene a los seguidores en un estado de incertidumbre, pues aún no se sabe si la pareja atraviesa una crisis temporal o si efectivamente su historia de amor llegó a su final.

Por ahora, tanto Laura de León como Salomón Bustamante han preferido guardar silencio. Ninguno de los dos ha utilizado sus redes sociales para confirmar ni desmentir la versión difundida por Osorio, lo que alimenta aún más la expectativa entre quienes los admiran.

En medio de este panorama, lo único cierto es que los seguidores de la pareja siguen atentos a cada movimiento, esperando una aclaración que despeje las dudas y permita saber si una de las relaciones más queridas de la televisión colombiana continúa o se despide definitivamente.

