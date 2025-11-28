La tarde del jueves 27 de noviembre se confirmó una noticia que causó profunda tristeza en el mundo del entretenimiento colombiano: la muerte del actor Conrado Osorio, un talento que durante décadas hizo parte de reconocidas producciones de la televisión nacional e internacional.

Su fallecimiento fue dado a conocer por su hermano, Jhon Jairo Osorio, por medio de redes sociales, donde compartió un sentido mensaje que rápidamente provocó reacciones de colegas, seguidores y amigos.

Conrado Osorio, de 49 años, venía librando una dura batalla contra un cáncer de colon que, con el paso del tiempo, hizo metástasis en varias partes de su cuerpo. Pese a los tratamientos y a los esfuerzos del equipo médico que lo acompañó, la enfermedad avanzó de manera agresiva. Su hermano, visiblemente conmovido, expresó el inmenso amor y admiración que sentía por él.

“Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente”, escribió en un mensaje que rápidamente se viralizó.

Sus palabras reflejaron no solo el dolor de la despedida, sino la profunda conexión que ambos construyeron a lo largo de los años.

Conrado Osorio dejó una huella imborrable en la televisión gracias a su participación en más de 20 producciones. Muchos televidentes lo recuerdan por su paso por ‘Padres e hijos‘, una de las series más emblemáticas del país.

También hizo parte de proyectos como ‘La reina del sur’,’ El cartel de los sapos’, ‘Duelo de pasiones’, ‘La fea más bella’, ‘La ley del corazón’, entre otras. Su talento lo llevó a consolidarse como un actor versátil, capaz de interpretar tanto personajes dramáticos como roles llenos de humor, lo que le valió el cariño del público y el respeto de sus colegas.

¿Cuál fue el último mensaje del actor Conrado Osorio?

Su último mensaje público, compartido el 26 de octubre —día en el que cumplió 49 años—, se convirtió en un testimonio de gratitud y serenidad ante la adversidad. A través de un video grabado desde el Centro Oncológico Antioquia, donde permanecía internado, Osorio apareció celebrando su cumpleaños rodeado de su familia.

En la habitación decorada con globos, velas y pequeños postres, el actor expresó un mensaje que hoy toma un profundo significado:

“En este día que está terminando solo quiero decir: ‘Dios, gracias por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos… por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación. Se siente bonito y llena el alma. Dios padre, que se haga tu voluntad’”.

Sus palabras reflejaron fortaleza, espiritualidad y una enorme gratitud hacia quienes lo acompañaron durante su proceso. Tras conocerse su muerte, varios amigos y colegas también compartieron mensajes de despedida.

“Te extrañaremos. Siempre te recordaremos por tu linda sonrisa y por ser todo un caballero”, escribió una de sus allegadas. Otros destacaron los momentos que vivieron junto a él: viajes, proyectos, pasarelas, conversaciones y recuerdos que hoy cobran un valor incalculable.

Desde hace varios meses, Osorio había compartido abiertamente su diagnóstico a través de redes sociales. Con sinceridad y valentía, contó que padecía cáncer de colon y que estaba recibiendo tratamientos de radioterapia, además de otros procedimientos para intentar frenar el avance de la enfermedad.

En septiembre de este año, reveló que llevaba 19 meses enfrentando este proceso, y que durante ese tiempo había sufrido complicaciones que lo llevaron a ser hospitalizado en más de una ocasión. A pesar de ello, siempre se mostró agradecido por los mensajes de apoyo y enviaba palabras de fe y esperanza a quienes lo seguían.

