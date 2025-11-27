El mundo del entretenimiento en Colombia y México está de luto este 27 de noviembre con la muerte de Conrado Osorio, actor de 49 años reconocido por su participación en producciones como ‘Padres e Hijos’, ‘Duelo de pasiones’, ‘La fea más bella’, ‘La ley del corazón’ y ‘El cartel de los sapos’.

Su carrera, marcada por papeles tanto en televisión nacional como internacional, quedó abruptamente interrumpida por los problemas de salud que enfrentó en los últimos meses.

Actor Conrado Osorio: qué pasó y qué cáncer padecía

Aunque la causa oficial del fallecimiento no ha sido confirmada, se sabe que Osorio luchaba contra un cáncer de colon que hizo metástasis, enfermedad que lo obligó a retirarse de los sets y concentrarse en su tratamiento.

El actor, nacido en Antioquia, estuvo sometido a múltiples intervenciones y procedimientos desde que su diagnóstico fue confirmado en 2024. Aunque algunos tratamientos mostraron inicialmente resultados positivos, la enfermedad progresó y terminó causando complicaciones irreversibles.

En medio de este difícil proceso, Osorio siempre estuvo rodeado de su familia y seres queridos, quienes lo acompañaron de cerca en su batalla. De hecho, su último cumpleaños —el número 49— lo celebró en una clínica de Medellín el pasado 26 de octubre, donde permanecía hospitalizado debido a su delicado estado de salud. A pesar del entorno médico y las dificultades físicas que atravesaba, el actor quiso compartir ese momento con sus seguidores.

Ese día, Osorio publicó un video en su cuenta de la red social Instagram, donde se le ve sonriente y abrazado a sus familiares, quienes lo visitaron para acompañarlo en la fecha especial. En las imágenes aparece visiblemente afectado por el tratamiento, pero con un ánimo cálido y agradecido.

Junto al video, el actor escribió un mensaje que hoy, tras su muerte, conmueve aún más a quienes siguieron su carrera y su lucha contra la enfermedad:



“En este día que está terminando solo quiero decir: DIOS GRACIASSSSS por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos, por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. DIOS PADRE que se haga tu voluntad (sic)”.

Ese mensaje reflejó no solo su conexión espiritual, sino también la gratitud que mantuvo hasta el final, incluso en medio de uno de los momentos más difíciles de su vida. Su familia, que estuvo presente en esa celebración íntima, también fue protagonista del video: se les ve abrazándolo, dándole palabras de ánimo y acompañándolo en una tarde que, sin saberlo, sería la última celebración de cumpleaños para el actor.

Durante los últimos meses, Osorio compartió con sus seguidores fragmentos de su proceso médico, agradeciendo constantemente a quienes le enviaban mensajes, oraciones y fuerza.

