Encantadora, auténtica e irreverente: así es Myriam De Lourdes, la mamá de Carolina Sabino, una actriz que, a sus 67 años, asegura que hace “lo que le viene en gana”, tal como lo expresó en una entrevista concedida al diario El Universal.

Su personalidad, libre y sin filtros, contrasta con el entorno en el que creció: una familia de la alta sociedad cartagenera, donde las normas, los protocolos y los privilegios marcaban el camino de lo que “debía ser” una mujer, según dijo la actriz a ese medio.

Myriam nació en Cartagena y se crió en un ambiente donde dedicarse al arte no era bien visto. Aunque desde niña sentía el impulso natural de actuar, la rigidez social y familiar le impedía explorar su talento.

“En aquella Cartagena conservadora, las niñas eran preparadas para brillar en sociedad, no en los escenarios”, expresó De Lourdes. Las niñas recibían clases de ballet, danza española y participaban en los carruajes de las Fiestas de la Candelaria, siempre como figuras decorativas. Sin embargo, cantar o dedicarse profesionalmente a un arte era considerado vulgar. Aun así, Myriam decidió romper las reglas.

Su mayor obstáculo fue su padre, el capitán de navío Gerardo Rodríguez, quien nunca apoyó su deseo de ser actriz. “El artista nace artista”, afirmó Myriam, consciente de que nada podía apagar ese llamado interior. Enfrentó a su familia, dejó atrás los prejuicios y luchó por su sueño. Con el tiempo, construyó una carrera sólida en la televisión colombiana.

¿En qué telenovelas actuó Myrian de Lourdes?

La actriz participó en producciones emblemáticas como ‘Café con aroma de mujer’, ‘Gallito Ramírez’, ‘Señora Isabel’, ‘Padres e hijos’, ‘Guajira’, ‘Tierra de cantores’, ‘Amor de carnaval’, ‘Rafael Orozco, el ídolo’, entre otras producciones.

Su llegada al mundo de la televisión no fue sencilla. Al instalarse en Bogotá, pasó largos periodos deseando volver a su tierra, al mar y a la calidez caribeña, pero permaneció en la capital por sus tres hijos y por las oportunidades laborales.

Inició trabajando detrás de cámaras, sin que nadie supiera que era actriz. Ya tenía 27 años y tres hijos cuando ingresó a Caracol como asistente de dirección de Kepa Amuchastegui.

Fue el actor y maestro Luis Fernando Orozco quien reconoció su talento y la expuso ante la producción, lo que le permitió aparecer como extra con parlamento en la novela ‘Gallito Ramírez’. Aunque aquella experiencia, llena de nervios y zapatos de charol ruidosos, fue un reto, marcó el inicio de su trayectoria en televisión.

¿Cuántos hijos tuvo Myriam de Lourdes?

Hoy, Myriam no solo es una actriz respetada, sino también la orgullosa madre de tres hijos: Lina Luna, quien dejó la actuación para dedicarse a la política y luego a las relaciones públicas; Carolina Sabino, una de las artistas más queridas del país y finalista de ‘Masterchef’; y Joaquín Sabino, periodista y músico. Su historia es un ejemplo de valentía, autenticidad y perseverancia frente a las imposiciones sociales.

