Lina Luna Rodríguez, recordada por su papel como Marcela Mejía en la icónica serie ‘Francisco el matemático‘, ha reaparecido en redes sociales con un notable cambio físico que ha sorprendido a muchos de sus seguidores. Su transformación no solo ha despertado nostalgia entre quienes la vieron crecer en la televisión, sino también curiosidad sobre su vida actual y profesional.

‘Francisco el matemático’ fue una de las producciones más influyentes de la televisión colombiana. Emitida por el canal RCN, marcó un antes y un después en las series juveniles del país, gracias a su enfoque cercano a la realidad escolar, sus personajes entrañables y el talento de su elenco. Lina Luna fue parte de ese grupo de jóvenes actores que marcaron a toda una generación, al igual que Tatiana Samper, Alejandro ‘Jerre Jerre’ Domínguez, ‘La Gacela’, ‘El Chuli’, y por supuesto, el inolvidable profesor Francisco.

Lina Luna Rodríguez, nombre completo de la actriz, no solo es reconocida por su participación en esta serie, sino también por su vínculo familiar con otras figuras del entretenimiento. Es hermana de Carolina Sabino, actriz y cantante colombiana con una amplia trayectoria, e hija de la también actriz Myriam de Lourdes. Además, adoptó el apellido de su padrastro, el reconocido actor y director Julio César Luna, quien la crió desde muy pequeña.

Su carrera artística comenzó a una edad temprana, participando en recordadas producciones como ‘Pequeños gigantes’ en 1987. A lo largo de los años, hizo parte de diversas novelas y series como ‘Casados con hijos‘ (2004), ‘Mujeres asesinas’ (2007) y ‘Cómplices‘(2008), entre otras. A pesar de su éxito en la pantalla, Lina Luna tomó la decisión de alejarse del mundo del espectáculo para enfocarse en su vida personal y profesional lejos de las cámaras.

Actualmente, Rodríguez reside fuera del país y ha construido una nueva faceta profesional en el campo de las comunicaciones, el ‘marketing’ digital y las asesorías en redes sociales. A través de sus perfiles públicos, se le puede ver compartiendo contenido relacionado con estas temáticas, así como tips y reflexiones sobre el entorno digital.

En sus videos y publicaciones luce con un estilo fresco, renovado y más maduro, lo que ha causado asombro entre quienes la recuerdan por su imagen juvenil en la serie de RCN.

Aunque mantiene un perfil bajo respecto a su vida privada, ha compartido algunas fotografías junto a su hermana Carolina Sabino, con quien tiene una relación cercana. Ambas han mostrado en redes sociales que disfrutan pasar tiempo juntas y apoyarse mutuamente en sus proyectos.

¿Qué pasó con Lina Luna y su esposo, el ‘hacker’?

Lina Luna tiene actualmente 42 años y ha preferido mantenerse alejada del mundo del entretenimiento, aunque su nombre volvió a aparecer en los medios en 2014, cuando fue citada por la Fiscalía General de la Nación. Esto se dio por su relación pasada con Andrés Sepúlveda, conocido como el ‘hacker’ vinculado al escándalo político que involucró a Óscar Iván Zuluaga. En ese entonces, Lina fue mencionada por haber sido su esposa, aunque no se le vinculó directamente con actos delictivos.

A pesar de los años y del giro que ha dado su vida, Lina Luna salió del país, pero sigue siendo una figura recordada con cariño por quienes crecieron viendo ‘Francisco el matemático’. Hoy, su transformación física y profesional demuestra cómo ha sabido reinventarse, dejando atrás los reflectores de la televisión para brillar en un nuevo escenario.

