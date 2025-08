El actor y presentador ‘Juanse Quintero‘, actualmente radicado en Bogotá junto a su esposa Johanna Fadul, sorprendió a muchos con una confesión que hizo durante una entrevista en la emisora Los 40, en el programa ‘Los Impresentables’.

El artista, que hoy hace parte del elenco del ‘show’ musical ‘Hombres a la plancha’ del Teatro Nacional, dijo que su participación en el ‘reality’ ‘Soldados 1.0′ (emitido en 2017 por RCN) le dejó huellas emocionales profundas, especialmente por la difícil convivencia con el también actor Alejandro Estrada, quien recientemente terminó su relación con Dominica Duque.

La competencia, que finalmente ganó el actor Orlando Liñán —hoy presentador del matutino ‘Buen día, Colombia‘—, fue una prueba de resistencia no solo física, sino también mental para todos los participantes.

Quintero relató un episodio en particular que desencadenó su crisis emocional.

“Había un participante que se llamaba Jonathan Rodríguez, un man atlético, muy buen deportista. Siempre nos ganaba en las pruebas. Un día, Alejandro me dijo: ‘Huevón, hagámosle la vida imposible. No le hablemos’”, recordó. Aunque en un principio accedió a seguir esa estrategia de aislamiento, el plan terminó volviéndose en su contra.

“Un día, en una prueba, corrí y llegué de primero. Y eso mismo que le íbamos a aplicar al otro, me lo aplicaron a mí. Nadie me hablaba. Casi me enloquezco. Después de tres meses, salí mal. Tuve que ir a terapia”, confesó el actor, sin filtros.

¿Qué pasó con Alejandro Estrada y ‘Juanse’ Quintero?

Aunque tras el final del programa, el actor volvió a encontrarse con Alejandro Estrada y este le pidió disculpas por lo sucedido, Quintero fue claro al afirmar que “el daño ya estaba hecho”. No obstante, su paso por ‘Soldados 1.0‘ no fue en vano: su participación fue destacada y logró llegar al tercer lugar de la competencia.

¿Quién es la esposa de ‘Juanse’ Quintero?

Hoy en día, ‘Juanse’ Quintero y la actriz Johanna Fadul sigue siendo una de las más queridas y estables de la farándula nacional, superando no solo los desafíos del amor, sino también los que la vida pública y profesional les ha puesto en el camino.

La pareja vivió uno de los episodios más dolorosos a inicios de su relación: la pérdida de sus hijas gemelas, Antonella y Anabella, durante el séptimo mes de embarazo en 2015.

En una reciente entrevista, ‘Juanse’ compartió que entre sus planes e ideales sí está convertirse en papá, por lo cual se encuentra buscándolo con su pareja, y aprovechó para contar una revelación que tuvo recientemente al presentador Marcelo Cezán en ‘Bravíssimo’.

“Hay días en los que me despierto con una especie de visión: me imagino a un niño caminando por la casa. Cuando perdimos a nuestras hijas, llegaron nuestras dos perritas, que llenaron el hogar de alegría. Y entonces pienso: si con ellas sentimos tanto amor, con un hijo debe ser un amor inmenso”, dijo Cezán.

