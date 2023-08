La vida de Johanna Fadul y Juan Sebastián Quintero ha quedado expuesta por ellos mismos, en sus redes sociales. Así como en muchas oportunidades hablan de temas de pareja, otras tantas muestran algo más íntimo y que no es del agrado de todo, como en este caso la operación que se practicó la bogotana.

Ella ha pasado por momentos difíciles, como la pérdida de dos gemelas que esperaban en la familia Fadul Quintero en 2015, pero también ha mostrado sus ganas de seguir adelante y alcanzar más objetivos en la actuación. Por eso mismo salieron del país y también mantienen una forma física que exige muchos sacrificios, pero recientemente esto llegó a un punto inesperado por la liposucción y marcación de abdominales.

Cualquiera podría decir que Johanna no estaba subida de peso, tampoco que le faltaba definir su zona abdominal o que le sobrara algo en su físico, pero ella lo consideró así y por eso se sometió a una intervención que le dejó muchos efectos. En los primeros días hubo mucho dolor, ella lo dijo apenas le estaban quitándole los vendajes y la cinta médica que tapaba la parte intervenida.

En un video que subió Fadul a su cuenta de Instagram, un par de días después de la operación, se escucharon quejas y comentarios de este tipo:

“¡Ay, no, espérate!… Jue…, es que me arde terrible, me está quemando… Esto me duele terrible… Estoy superinflamada, no se vayan a alarmar por lo que van a ver… Obviamente, esto va a bajar, señores, no se alarmen”.