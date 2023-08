Es común ver en las historias de Instagram de Ana Karina Soto lo que hace día a día, ya sea en su trabajo en Canal RCN, con su esposo e hijo, pero siempre hay un espacio especial para sus cuidados. Y a mediados de agosto de 2023, la exintegrante de ‘Protagonistas de Nuestra tele’ decidió hacer una transformación en su rostro, puntualmente en sus labios.

En una serie de publicaciones en el perfil de la ocañera, anunció que se iba a hacer una “micropigmentación” en los labios, que consiste en que un especialista en estética haga un diseño para los labios del paciente y así usar una técnica similar a la de los tatuajes para que así el maquillaje perdure en el tiempo. De esta forma no solo se evita el maquillaje a diario, también se pueden corregir la asimetría, tapar cicatrices, entre otros beneficios.

Aunque había anticipado que iba a ir a su lugar favorito para tratar asuntos de belleza, con la idea era hacerse un diseño de cejas especial, los planes cambiaron y con un texto les dijo a sus seguidores que iba a hacerse otro procedimiento: “Pendientes porque me voy a hacer micropigmentación de labios”. Y en el mismo video quiso meterle misterio y humor al tema:

“Se me olvidó contarles algo, importantisisisimo. Ustedes dirán: ‘¿A Ana Karina qué le pasó?’, ¿se le partió un diente o qué? No, señores, es que también me voy a hacer micropigmentación de labios… Eh (risas) ¿De qué se trata eso?”.