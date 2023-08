Una de las concursantes que más ha llamado la atención en la actual edición del ‘reality’ de cocina es la bogotana que pasó por telenovelas como ‘A mano limpia’, donde interpretó el personaje de Jenifer.

Aunque en principio aseguró que tenía muy pocas habilidades en la cocina, a medida que fue avanzando la competencia fue desarrollando destrezas que le han permitido salvarse de posibles eliminaciones.

Su belleza física es algo que la ha caracterizado a lo largo de los más de 10 años que lleva frente a la pantalla y, pese a que algunos no crean, solo se había sometido a una cirugía en su vida: se quitó las ojeras.

De qué se operó Zulma Rey

Pero recientemente la actriz volvió a pasar por el quirófano para practicarse una nueva operación, la cual se hizo para mejorar un problema que estaba teniendo con su visión.

Según le contó Zulma Rey al programa ‘Buen día, Colombia’, de RCN, el procedimiento se llevó a cabo en su ojo derecho y ya le quitaron los puntos.

“[Estoy] muy bien, recuperándome con mi ojo nuevo, espectacular”, afirmó sobre su estado de salud.

La doctora que la operó le explicó al canal que todo estaba relacionado con una lesión conjuntival que tenía, la cual se conoce como pterigión. La especialista detalló que si dicha molestia empezaba a crecer podía montarse sobre la córnea y producir mucha sintomatología.

“Podía provocarle ojo rojo, cansado, sensación de algún cuerpo extraño, molestias, entonces lo mejor es tomar una decisión quirúrgica”, dijo la doctora.

Y es que en caso de haberle dado más tiempo al problema, la actriz había podido perder parte de visión en su ojo derecho, por lo que fue necesaria la cirugía para evitarlo.

“El ojo derecho está un poquito irritado porque me quitaron los puntos, pero ya lo tengo normal. Este tipo de cirugías que son para el bien de uno suben mucho la autoestima. Al principio decía que no se notaba tanto y no tenía ningún problema, pero a medida que avanzó el tiempo y que todo el mundo me decía que tenía algo ya me empezó a acomplejar un poquito”, concluyó la actriz en su declaración al canal mencionado.