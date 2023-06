Zulma Rey está siendo una de las participantes que más llama la atención de ‘Masterchef’, aunque por sus pocas habilidades para la cocina en este inicio de la competencia le han dicho hasta “váyase”.

La actriz que ha hecho parte de varias novelas, series y películas en Colombia lleva más de 10 años frente a la pantalla y algo que siempre han admirado de ella es su belleza física.

Desde que salió en televisión con un gran papel, siendo Jenifer, en ‘A mano limpia’, la bogotana entró en la cabeza de los colombianos. Sus cambios físicos son evidentes, pero dice ella que no son gracias a las operaciones.

En una entrevista con RCN, Zulma Rey dijo que solo se ha hecho una cirugía: “Me quité las ojeras y nada más. Me pasó algo muy chistoso porque me dijeron: ‘Zulma que un cirujano te hace lo que quieras. Que le hagas publicidad y te hace lo que quieras’. Y yo bueno, pues me voy a quitar las ojeras. Mis amigos decían: ¿cuáles ojeras? Y yo sí, las bolsitas que se le marcan a uno”.

Esto, asegura, le sirve para su vida profesional en casos como ‘Masterchef’, por ejemplo. “Para la carrera es excelente porque le ayuda mucho a uno. Hay jornadas de grabación muy largas y lo bueno es que no se nota”, dijo Zulma Rey.

Actualmente, ella tiene 35 años y además de tener una cara que es muy elogiada, y que alguna vez fue evidencia del maltrato físico de una expareja, también tiene un cuerpo que le admiran.

La actriz asegura ser una mujer amante del ejercicio, aunque parece que también ha recibido otras ayuditas. En una oportunidad grabó una publicidad diciendo que le hicieron un procedimiento de reducción y moldeo con la terapia LED.

También, en su cuenta de Instagram muestra que se hace varios tratamientos estéticos para cuidar su rostro.

Fotos de Zulma Rey antes y ahora en ‘Masterchef’

Su Instagram es una prueba de los cambios físicos que ha habido en su cara y cuerpo en los últimos años. Actualmente, en el ‘reality’ de RCN, Zulma se ve así:

En esa misma red social ha imágenes que ella publicó hace más de 10 años. En aquel momento, la actriz lucía así: