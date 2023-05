Zulma Rey, la actriz que ha participado en varias producciones de la televisión colombiana, aceptó el reto de participar en la edición 2023 de ‘Masterchef Celebrity’ Colombia y no quedó tan bien por su primer reto. Asimismo, lo consideró la presentadora Violeta Bergonzi, en ‘Buen día, Colombia’, al hablar de la extraña preparación de la carne molida.

La primera prueba para los famosos fue con una bandeja paisa, la tuvieron que preparar en grupos de cuatro personas, pero se turnaban de a dos para trabajar y otros dos veían desde afuera para hacer relevo. En uno de los equipos quedaron Zulma, Juan Pablo Barragan, Julio César Herrera y Marcela Benjumea.

Pues, la joven actriz estaba en el dúo con Barragan y llegaron a la cocina después de que sus compañeros dejaran varias preparaciones adelantadas. Según dijo Benjumea: “le dejé el hogao para que echara la carne”, pero Rey tenía una idea diferente y sorprendió al chef Jorge Rausch cuando llegó a darles una asesoría.

Zulma Rey y la preparación de la carne molida

“¿Qué es esta vaina? Es una técnica que no conocía”, dijo el reconocido hombre de los restaurantes, que ha estado en todas las temporadas de ‘Masterchef’ Colombia como jurado. Después preguntó: “Usted está echando la carne en agua y está sazonando todo muy bien. ¿Qué va a hacer ahora?”.

Se veía que iba a llegar un regaño, pero Zulma Rey dio sus razones:

“Cuando esté blandita, sienta que ya haya cogido sabor y que haya cogido cocción; la pongo a sofreír con algunos ingredientes y mantequilla”.

“¿Sin el agua?”, interrogó Rausch a la actriz y ella contestó: “Claro que sí, señor. La escurro”, y pensó que al sacar el agua, iba a quedarse el sabor en la proteína. Pero el chef fue duro al ponerle las cosas claras: “¿Y dónde se quedó el sabor?… ¡Estamos reflexionando! Se va a quedar en el agua”.

Frente a las cámaras, en el testimonio que dio después de la prueba, la concursante aceptó que no tenía mucha idea de lo que tenía que hacer después de los que iniciaron sus compañeros de grupo: “Tenía miedo en embarrarla con lo que ellos habían hecho y con esa carne me daba miedo que me regañaran”.

Violeta Bergonzi pidió salida de Zulma Rey, por lo que pasó en el estreno de ‘Masterchef Celebrity’

Ante el regaño de Jorge Rausch y lo que pasó con la preparación de Zulma Rey para la carne molida, muchos opinaron y criticaron. Pero la más dura fue la presentadora Violeta Bergonzi, que en el programa ‘Buen día, Colombia’ le propuso a sus compañeros hablar de ese tema: “Quiero que opinemos sobre la carne de Zulma Rey… Coge la carne molida, mi amiga, la remoja en agua, la hierve en agua para darle sabor, ¡hágame el bendito favor! Y después la enjuaga en colador o cernidor”.

Y el término de enjuagar fue el más adecuado, ya que la carne molida de la bandeja paisa iba en proceso de quedar bien, pero pasarla por agua y un colador, iba a dejarla simple o con muy poco sabor. Sin embargo, el presentador Andrés López quiso defenderla y dijo: “Pobrecita, no sabía. Ella fue a aprender”.

Pero Bergonzi, acostumbrada a salir con comentarios fuertes o en momentos que no son los más adecuados, dijo en todo molesto y llevando todo a extremo:

“¡No hermanita, váyase, váyase, váyase!”.

Este tipo de episodios son normales en los primeros capítulos de cada edición de ‘Masterchef’, pero para algunos puede significar la salida y para otros la oportunidad para aprender. Hay que esperar si Zulma Rey puede sacar provecho o esto la saca de la cocina de famosos.