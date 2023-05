‘Masterchef Celebrity’ Colombia dará inicio en la noche del lunes 29 de mayo y han empezado a conocerse detalles de lo que será esta nueva edición, en la que se mantendrán los mismos jurados y también permanece Claudia Bahamón en la presentación. Justamente, ellos han sido testigos de muchos platos y creaciones, teniendo un concepto común sobre el peor que han probado.

Aunque en el programa ‘Buen día, Colombia’ solo estuvieron presentes la mencionada conductora y el chef Nicolás de Zubiría, ellos hablaron en nombre de los otros integrantes del programa; Jorge Rausch y Christopher Carpentier para dar una respuesta clara sobre cuál ha sido la peor receta y ejecución en la cocina del programa.

¿Cuál ha sido el peor plato en la historia de ‘Masterchef Celebrity’ Colombia?

Mientras estaban hablando de los personajes más recordados y que marcaron la historia del concurso, en la modalidad de famosos, de Zubiría recordó un nombre de inmediato: “Personajes célebres, muchos. Margalida…”. Se trata de Margalida Castro, la recordada actriz que estuvo en el programa que se emitió en 2018 y que dejó buenos recuerdos por su actitud y personalidad.

Pero también se recuerda que no le fue tan bien en sus preparaciones y por eso el presentador Andrés López hizo la siguiente acotación: “Que hizo el peor plato de la historia”. Parecía una opinión o crítica individual, pero esto después lo ratificaron Bahamón y De Zubiría por aquel plato que tenía una salsa de ajo bastante cargada y pesada.

En 2023 llegará un nuevo “peor plato” en la historia de ‘Masterchef Celebrity’

Y siguiendo la conversación que estaban teniendo, el chef invitado a ‘Buen día, Colombia’ apuntó: “bueno, en esta temporada puede que le quiten el trono a Margalida” y parece que Bahamón también probó el plato porque ratificó esta versión: “es posible, sí”. Violeta Bergonzi, otra de las presentadoras del programa de la mañana, dijo: “que no sea el padre, por favor”, refiriéndose al sacerdote Walter de Jesús Zapata, que también está entre los participantes.

Y más adelante, cuando abrieron el espacio para los televidentes, llegó la pregunta directa sobre el peor plato y si había uno peor en lo que han grabado de la temporada 2023. Ante esto, Nicolás de Zubiría volvió a recordar que a Margalida le van a quitar su poco honroso lugar:

“Estábamos hablando del de Margalida, que estaba punteando. Pero, para sorpresa de ella, en esta temporada vamos a ver una muestra de un plato bastante complicado”.

Y Claudia Bahamón confesó que también tuvo que probarlo, como si fuera parte del jurado y así describió esa preparación: “Una salsa… que hasta a mí me tocó probar”. Y el chef dio su concepto, haciendo caras de desagrado de lo que tuvo que probar: “Una mermelada con un ajo, una vaina inmunda”.

Claudia, que es la cara buena y más suave del programa, contó que era imposible defender lo que hizo uno de los concursantes: “De las cosas feas, feas, feas, feas. Cuando ellos dicen eso, yo digo: ‘Ay, ustedes exageran tanto’, pero ‘Nico’ me dijo: ‘Prueba’… Probé y me dio como vergüenza con el personaje que cocinó eso, lo lamento, pero me dejaste muy mal”.

Para terminar las malas referencia, el experto en cocina volvió a hablar del susodicho plato y confesó que el mal sabor de boca le quedó por un buen rato: “Y encima, con ‘retrogusto’, entonces uno estaba media hora después… [gesto de desagrado]”.

Y para que no quedaran dudas de que los televidentes están próximos a conocer el nuevo “peor plato” de la historia de ‘Masterchef Celebrity’, Claudia Bahamón también dijo que le quedó en la memoria: “Sí, uno seguía recordándolo después”. Así se crea la expectativa de quién fue el autor de la receta y la preparación que marcará a este popular programa de cocina.