‘MasterChef Celebrity’ Colombia tendrá una nueva versión en este año 2023 y serán 24 famosos de medios y redes sociales los que luchen por llegar a quedarse con el primer puesto. Y aunque casi todas las caras son conocidas, por lo menos para gran cantidad de televidentes, hay algunas mujeres que se han robado suspiros y miradas desde hace varios años y que no todos saben que ya están sobre los 40 años.

Lejos de hacer énfasis en la edad, se evidencia la frescura de estas mujeres, que hace pensar a muchos que no ha pasado el tiempo y que siguen siendo esos primeros amores platónicos. Y en esta oportunidad, en el concurso de cocina mostrarán otra faceta de sus vidas, ya no actuando, sino siendo ellas mismas.

Eso sí, hay que ver si así como se conservan en la actualidad y tal actúan en series, novelas y películas, también se destacan en ‘la cocina más famosa de Colombia’, así como la llama Claudia Bahamón en sus presentaciones.

Las mayores de 40 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ 2023

La actriz nacida en Bucaramanga llegó al cuarto piso en 2021, actualmente tiene 41 años y espera llegar a los 42 como una de las cocineras más importantes de este ‘reality’. En su carrera como actriz ha participado en varias obras de teatro y películas, también ha estado en algunos eventos y proyectos como presentadora.

Pero sin lugar a dudas, las series y novelas han sido su fuerte y el ambiente para desarrollarse en el mundo del entretenimiento. Desde que a sus 20 años estuvo como antagonista en la novela ‘Me amarás bajo la lluvia’, empezó una carrera con muchos papeles y reconocimientos: ‘El pasado no perdona’, ‘la ex’, ‘Pura sangre’, ‘Aquí no hay quien viva’, ‘El cartel de los sapos’, ‘Mujeres asesinas’, ‘A corazón abierto’, ‘La Pola’, ‘Los caballeros las prefieren brutas’, ‘El general naranjo’, ‘Pa quererte’, ‘La venganza de Analía’, entre muchos otros.

A esta ibaguereña muchos la conocieron desde que era una niña que vivía sus primeras aventuras del amor como Violeta, haciéndole barra al equipo de ‘Los Gatos’ en ‘De pies a cabeza’. Por eso muchos dudan de que realmente esté por encima de los 40 años, ya que la vieron desde que era muy joven y se conserva muy bien a sus 43 años.

Y aparte del seriado ya mencionado, Acevedo participó en ‘O todos en la cama’, ‘La madre’, ‘Pobre Pablo’, ‘Un Ángel llamado Azul’, ‘Francisco el matemático’, ‘La diva’, ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, ‘Los caballeros las prefieren brutas’, ‘Correo de inocentes’, ‘Esmeraldas’, ‘La ley del corazón’, ‘Narcos’, ‘La nocturna’, ‘Distrito Salvaje’, ‘Un bandido honrado’, entre muchas otras producciones para televisión.

Con 44 años, nacida en Venezuela y una larga carrera en nuestro país, ‘Nela’ empezó a aparecer hace muchos años en las pantallas de televisión de Colombia con su papel en ‘Mi gorda Bella’, producción de su país de origen. Pero en el último tiempo se ha convertido en habitual en buenos productos, seriados y novelas de esta parte de la frontera.

Hace más de diez años apareció en ‘Los caballeros las prefieren brutas’ y desde ahí se conectó para aparecer en ‘La traicionera’, ‘Dulce amor’, ‘La ley del corazón’, ‘El Comandante’, ‘Garzón vive’, ‘El final del paraíso’, ‘Distrito salvaje’, ‘Testosterona Pink’ y ‘Pa quererte’. Esto ha pasado antes de empezar a viajar entre España y Colombia, países en donde ha residido y tenido su vida personal y sentimental muy comprometida.

Aunque es más conocida como ‘La pupuchurra’, por el papel que hizo de Jenny García en ‘Yo soy Betty, la fea’, esta caleña ha tenido una gran carrera en la televisión colombiana. Y así como ha mostrado que tiene sabor para muchas cosas, espera imprimírselo a la cocina de ‘MasterChef Celebrity’ Colombia en este 2023.

Con 49 años, que no se ven por ningún lado, Bolaños ha tenido grandes apariciones, aparte de ese gran personaje en la mencionada novela. ‘Julius’, ‘Francisco el matemático’, ‘El inútil’, ‘Pasión de gavilanes’, ‘Te voy a enseñar a querer’, ‘El pasado no perdona’, ‘La tormenta’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Sin senos no hay paraíso’, ‘La bruja’, ‘Pobres Rico’, ‘Rafael Orozco, El Ídolo’, ‘El capo 3’, ‘Testosterona Pink’, ‘El man es Germán’, Amparo Arrebato y ‘Los García’.