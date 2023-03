Cada vez se ven más y más adelantos de lo que será la edición 2023 de ‘MasterChef Celebrity’, ya que las grabaciones siguen adelante y los integrantes del programa están muy emocionados por lo que están haciendo. Pero en medio de una de las sesiones, en la cocina de los famosos, Claudia Bahamón sufrió un divertido episodio y lo mostró en sus redes.

Según se vio, hay algunos problemas con el vestuario de la conductora en el momento de las grabaciones, ya que es complicado ubicar el transmisor del micrófono. Por eso, le ha tocado hacer ‘maromas’ e inventos extraños, para poder verse muy bien y que también se pueda escuchar lo que dice en medio de sus presentaciones.

(Vea también: Desde el hospital, Pipe Bueno se sinceró sobre el verdadero estado de salud de su bebé)

El pasado martes 28 de marzo, en las historias de Instagram de ‘Clau’, compartió un video grabado por el chef Nicolás De Zubiría, que de nuevo estará entre los jurados de ‘Masterchef celebrity’. Aunque no se entiende lo ocurrido, en los primeros segundos, poco a poco se da la explicación del inconveniente con el vestuario y la solución oculta para los televidentes.

“Se me cayeron los calzones (risas)”, se escucha decir a Claudia Bahamón, mientras camina con pasitos corticos para recibir ayuda de uno de los asistentes de la producción del programa. En ese momento empieza la explicación de Nicolás, resolviendo la pregunta de cómo ‘alambran’ (instalan en micrófono, para que no se vea) a la huilense.

(Vea también: [Video] Así se ve el camerino de Claudia Bahamón, “muy holístico”, en ‘Masterchef’)

De Zubiría explica que a él, le ubican la ‘cajita’ del micrófono en la parte trasera del pantalón, debajo de la chaqueta. Pero con Claudia es todo diferente, ya que generalmente usa vestidos o prendas que no aguantan el peso del transmisor del micrófono y que no es difícil de ocultar.

Por eso la conductora del programa del Canal RCN revela que se pone una ‘liga’ en su pierna, allí se ubica este elemento y eso fue lo que se le cayó, no fue precisamente que haya perdido “los calzones”. Esto lo dijo como si fuera una de las famosas ligas de las novias que contraen matrimonio, por eso soltó estos curiosos comentarios:

Lee También

“Yo me caso todos los días, tengo una liga… Se me abrió la liga, nadie me la quitó con los dientes…”.