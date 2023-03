Asemanas de estrenar una nueva temporada de Masterchef Celebrity, su presentadora Claudia Bahamón habló sobre el otro ‘reality’ que tiene intrigados a los televidentes de RCN. ‘Survivor, la isla de los famosos’ regresó este año a la parrilla del canal para poner a prueba las capacidades de supervivencia de varios famosos colombianos. (Le puede interesar: “Un desastre”: Claudia Bahamón destapó drama que vivió durante grabaciones de ‘Masterchef’) En su recta final, la huilense de 44 años es una de las muchas espectadoras que está atenta a la evolución del programa. Su presentador, Tatán Mejía, fue uno de sus referentes para hablar sobre habilidades físicas y deportivas.

Durante una de las emisiones, la presentadora elogió a su colega, y habló sobre los otros participantes. A su vez, avivó especulaciones sobre participar en una próxima temporada. “Estoy viendo a Tatán y a todos estos chicos en Survivor, qué dificil eso, saben que a mí me fascinaría estar en un ‘reality’ como ‘Survivor’, porque yo soy súper competitiva y me gusta todo eso de la supervivencia, yo creo que me sacarían súper rápido, pero a mí me encantaría, amaría de verdad estar allá”, confesó.