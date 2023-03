Aunque muchas veces Claudia Bahamón dedica los espacios en sus redes sociales a compartir mensajes de sus sentimientos, de cuidar el medio ambiente y otro tipo de iniciativas, esta vez quiso confesar algo de su vida personal. Puntualmente, la presentadora se refirió al pelo y una etapa muy complicada que vivió durante las ediciones de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ de 2021 y 2022.

Esto no se sabía y ella nunca lo había contado, por lo menos con tantos detalles y explicando lo que tuvo que hacer para que los demás no se dieran cuenta. Pero lo contó con risas y buena actitud, ya que parece estar todo solucionado y no dejó secuelas, pero sí una gran experiencia.

Confesión de Claudia Bahamón de las dificultades que pasó durante ‘MasterChef’

El lunes 13 de marzo de 2023, en una serie de historias de Instagram, la presentadora de larga trayectoria en el Canal RCN, empezó a hablar de lo que ocurrió en medio del confinamiento por el COVID-19. Todo porque se le cayó gran parte de su cabello:

“Desde la época de la pandemia, no les puedo explicar el proceso de recuperación con el pelo, que he vivido. En la pandemia se me cayó el pelo, como si estuviera en posparto, porque la última vez que se me cayó el pelo así fue después de dar a luz a mi segundo hijo. Se me cayó la mitad del pelo”

Y no solo la afectó la caída, también la salud del poco pelo que le quedaba, también la tuvo muy afectada y preocupada: “Además de que se me cayó el pelo, no sé si era el estrés o qué carajos, pero las puntas, la textura, era como que se reventaba todo el tiempo. No entendía qué me pasaba”. Pero todo empezó a complicarse cuando pasaron los confinamientos en el mundo y volvió a trabajar en las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’ en la edición del 2021:

“Los dos ‘MasterChef’, que vinieron después de la pandemia, fueron un desastre para mi pelo. Cuando estoy haciendo ‘MasterChef’, es un desastre, porque el pelo tiene todos los días mucho secador, planchas, wafleras, el calor, es todo el día. Si no lo preparo bien, se maltrata un montón”

Aunque con buena actitud, recordándolo como una anécdota más, Claudia explicó por qué para la edición del año 2022, parecía que se hubiera solucionado todo su problema capilar, pero solo era la apariencia: “En el año 2021 hice ‘MasterChef’ sin pelo (risas) y el siguiente ‘MasterChef’, llegué con una melena, pero no. Por primera vez me puse extensiones porque estaba calva”.

En un siguiente video, la presentadora mostró un par de fotos y explicó que se veía mejor de lo que realmente tenía en la cabeza. Además, contó que en Nueva York, la grafilaron y tinturaron, pero no fue el resultado esperado y se arrepiente mucho de eso. Y contó que en ese momento, solamente le tocaban el pelo Mauricio Leal o Víctor Abril, pero desde la muerte de Leal solo se deja tratar de Abril.

“Llegó la época de las extensiones en ‘MasterChef’, porque no había nada que hacer”, todo eso lo implementó mientras llevó a cabo tratamientos para recuperar su cabello natural. En ese punto mencionó una marca y varios productos, que la ayudaron a estar mucho mejor y le devolvieron la seguridad:

“Ya no hay extensiones, ya está mi pelito, naturalito (risas). Natural, natural; no, porque tengo color. Pero tengo volumen, está sano, saludable y cuidado”

Más allá de la promoción que hizo de los productos y marcas que usó, la situación de Claudia Bahamón, durante y posterior a la pandemia del COVID-19, la hizo vivir un drama durante las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity Colombia’. Eso no lo sabían sus seguidores y da explicación a los cambios de ‘look’ que tuvo en el último tiempo.