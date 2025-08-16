Camilo Sánchez, reconocido por su programa de comedia y crítica social ‘Fucks News’ atraviesa un profundo duelo luego de la pérdida de uno de sus amigos más cercanos, a quien cariñosamente se refería como ‘Alejito’.

Este doloroso anuncio lo compartió el artista a través de su cuenta de Instagram el pasado viernes 15 de agosto de 2025. Sánchez, quien se ha destacado por mezclar humor y crítica social, mostró esta vez un lado mucho más íntimo, revelando una faceta personal poco vista por el público.

“Siempre le admiré su vehemente manera de vivir, quiso ser topógrafo y fue de los mejores de su clase, tanto así que hasta antes de graduarse ya trabajaba con grandes empresas y viajando por toda Colombia como tanto le gustaba”, indicó Sánchez en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento, no se conocen detalles sobre las causas del fallecimiento del amigo de Sánchez. Por su parte, sus seguidores le dejan mensajes de apoyo y condolencias.

“Se casó joven y amó intensamente, vivió el amor como todos lo soñamos.

Se nos fue ‘Alejito’, el gran hijo, hermano, esposo y amigo, pero que nos reconforte saber que, aunque nos hará falta en nuestras vidas, la vida no le quedó debiendo nada, vivió siempre como quiso”, agregó Sánchez en su publicación.

¿Quién es Camilo Sánchez, de ‘Fucks News’?

Camilo Sánchez es un comediante y creador de contenido colombiano, conocido por su enfoque crítico y social desde el humor. Aunque sus primeros pasos en el entretenimiento marcaron el ‘stand-up comedy’, su popularidad creció de manera significativa con la creación del programa ‘Fucks News’ , un espacio digital en el que mezcla sátira política, noticias y análisis social con una narrativa irreverente y provocadora.

Sánchez se caracteriza por romper esquemas tradicionales del humor, llevando sus rutinas más allá del simple entretenimiento. A través de sus monólogos, entrevistas y sketches, aborda temas como la corrupción, la desigualdad, el abuso de poder y las crisis institucionales de Colombia. Esto le vale tanto admiradores como detractores, especialmente por su estilo directo y su crítica constante a figuras públicas.

Más allá del escenario y la pantalla, Camilo también demuestra un compromiso genuino con causas sociales. En ocasiones anteriores, se le vio vinculado a campañas de salud mental, apoyo a pacientes con cáncer y lucha contra la discriminación. Su decisión de donar su cabello en apoyo a personas con tratamientos oncológicos generó comentarios y celebraciones por su comunidad.

A pesar de su imagen fuerte y contestataria, quienes lo conocen de cerca coinciden en destacar su lado empático, reservado y profundamente humano. El reciente duelo por la muerte de su amigo ‘Alejito’ permitió ver esa faceta más íntima y vulnerable, que complementa a un artista con múltiples dimensiones.

