El más reciente capítulo de ‘Masterchef Celebrity’ dejó un momento cargado de tensión y sorpresas cuando Michelle Rouillard logró evitar el reto de eliminación en el último minuto.

La exreina nacional, que venía acumulando varias apariciones seguidas en la temida prueba con delantal negro, fue rescatada por decisión de sus propios compañeros desde el balcón, sumado a ‘Pichingo’, que se llevó la prueba.

Michelle recibió el mayor número de votos para continuar en la competencia, lo que provocó comentarios encontrados entre los concursantes. Violeta, por ejemplo, sostuvo que la modelo “siempre ha estado un poco a la defensiva y es difícil acercarse a ella”, razón por la cual decidió apoyarla para que “sienta que no tiene por qué estar así”.

La misma Michelle respondió que no compartía esa percepción sobre su actitud dentro del concurso, aclarando que no se considera una persona que ataque a los demás.

“No estoy muy de acuerdo con su comentario, yo no estoy a la defensiva y muchísimo menos soy el tipo de personas que atacan”, dijo.

Así quedaron los votos en ‘Masterchef Celebrity’

Michelle Rouillard: 3.

Pichingo: 1.

Luisfer: 1.

Valentina: 1.

Nico: 1.

Jorge Herrera: 1.

Finalmente, Claudia Bahamón anunció la decisión y celebró que Michelle subiera al balcón para disfrutar de una oportunidad más en la competencia. “Michelle, al balcón, a disfrutar de una oportunidad más”, dijo Claudia.

